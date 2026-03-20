Il Carnevale dei migliori: i carri più premiati arrivano a Luserna San Giovanni

I carri di Carnevale più premiati sono in arrivo in piazza Partigiani a Luserna San Giovanni. La Pro loco infatti ha invitato per domani, sabato 21 marzo, i primi tre classificati del concorso delle ‘2 Province’ di Saluzzo: ‘Appesi ad un filo‘ dei Desbela di Scalenghe, ‘La foresta delle illusioni‘ degli Amici del Pellice e ‘Il re del ritmo: la musica unisce il mondo’ degli Amici di Piobesi. I carri saranno in piazza dalle 15,30 fino alle 22: “Con loro ci saranno anche i numerosi figuranti che li accompagnano durante le sfilate” annuncia la presidente dalla Pro loco, Emily Pasquet.

Per l’occasione i bambini potranno giocare con i gonfiabili e saranno allestiti alcuni punti ristoro.

In Piazza Partigiani non sarà più possibile parcheggiare a partire dalle 12.