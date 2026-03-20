Il party che celebra la stagione dei Record!

“E’ stata una stagione esaltante, vogliamo celebrarla con un evento indimenticabile”: con queste parole il direttore della scuola Sci Prato Nevoso Francesco Gandino apre il conto alla rovescia verso la grande festa che si svolgerà sabato 21 marzo allo Chalet Il Rosso di Prato Nevoso.

Sarà l’occasione, per i 55 maestri della scuola di ritrovarsi con i propri allievi, le loro famiglie, i tanti amici che hanno condiviso questa lunga ed esaltante stagione della neve. Le attività sportive permetteranno di raccogliere fondi a sostegno dell’associazione Discesa Liberi, che si occupa di favorire l’attività sciistica per i ragazzi disabili, introducendo questo sport anche in contesti dove fino a qualche anno fa lo sci e la tavola erano considerati off-limits.

Per l’intrattenimento, poi, la Scuola Sci Prato Nevoso ha puntato su due “cavalli di razza” della provincia di Cuneo: Andrea Caponnetto e Leonardo Proglio. Il primo, speaker e intrattenitore, scalderà l’atmosfera nel pomeriggio, raccontando i protagonisti e le iniziative in programma, con un contagioso coinvolgimento musicale.

Proglio porta in scena sulla neve, il suo duo LeoLive, con la splendida voce di Alice Corcella, per cantare e ballare sul far della sera le hit italiane e internazionali più iconiche degli ultimi quarant’anni.

Appena il buio comincerà a raggiungere lo Chalet Il Rosso, il Saluto al sole sarà scandito ancora da tanta musica e un magico spettacolo pirotecnico.

La giornata e gli spettacoli sono aperti a tutti. I servizi di ristoro sono garantiti dal personale del Rosso.

Info: 0174334166.





