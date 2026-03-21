La Riviera dei Fiori conquista Lugano e il mercato turistico svizzero: Riviera dei Fiori Hotels e Castellaro Golf Apartments protagonisti al Salone delle Vacanze “iViaggiatori” (Foto)

La manifestazione, ospitata presso il Centro Esposizioni di Lugano, rappresenta ogni anno un punto di riferimento per il turismo in Svizzera italiana e attira migliaia di visitatori interessati a scoprire nuove mete per le proprie vacanze. iViaggiatori – Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze è infatti l’evento primaverile dedicato a chi ama viaggiare in modo più consapevole, autentico e sostenibile.

A Lugano, per quattro giorni, il mondo del viaggio incontra il benessere nella cornice di EspoTicino, la fiera green della Svizzera italiana, e di Tisana, manifestazione dedicata alla qualità della vita e all’equilibrio personale. Il pubblico ha potuto trovare ispirazione per vacanze sostenibili, esperienze outdoor, turismo lento, yoga retreat, itinerari spirituali e destinazioni di prossimità, insieme a nuove idee di viaggio che uniscono scoperta, natura e benessere. Il salone ha confermato anche quest’anno il suo ruolo strategico nel panorama turistico europeo, con oltre 15.000 presenze previste e una forte partecipazione di operatori provenienti da Italia, Svizzera e altri Paesi europei.

Tra le destinazioni più apprezzate di questa edizione spicca la Riviera dei Fiori, una delle mete turistiche più amate della Liguria. Unici rappresentati del territorio ligure nella cornice ticinese sono stati i Riviera dei Fiori Hotels, che hanno presentato al pubblico svizzero un’offerta turistica completa tra mare, natura, sport e relax, riscuotendo un ottimo successo di pubblico. Lo stand ha registrato un flusso continuo di visitatori, in tantissimi hanno richiesto informazioni sulle strutture, ritirato i depliant multilingue e scannerizzato il QR Code dedicato alla promozione speciale, che permette di ottenere il 15% di sconto sul prossimo soggiorno da prenotare entro l’anno in corso presso una delle tre strutture ricettive del gruppo.

Il gruppo Riviera dei Fiori Hotels riunisce tre realtà rappresentative dell’ospitalità della Riviera ligure: Aregai Marina Hotel & Residence è una struttura affacciata direttamente sul porto turistico di Santo Stefano al Mare con camere e appartamenti ideali per soggiorni tra mare e relax; l’Hotel Riviera dei Fiori di San Lorenzo al Mare è un elegante hotel sul mare con accesso diretto alla spiaggia e una posizione perfetta per vivere la costa ligure in totale tranquillità; Castellaro Golf Resort propone un’esperienza immersa nella natura, tra colline, uliveti e uno dei campi da golf più panoramici della Riviera dei Fiori.

Durante il Salone delle Vacanze di Lugano, Riviera dei Fiori Hotels ha presentato una proposta di ospitalità pensata per famiglie, coppie e viaggiatori. Grande attenzione è stata dedicata al cicloturismo, in linea con le nuove tendenze del turismo europeo. Accanto all’offerta alberghiera, nell’ambito immobiliare i Castellaro Golf Apartments si sono proposti al pubblico suscitando grande interesse per le loro peculiarità e la posizione strategica, vicina a Sanremo e alla Costa Azzurra. Inseriti nel contesto del Castellaro Golf Resort, offrono una soluzione abitativa indipendente ma con tutti i servizi di un resort: piscina, attività sportive e accesso diretto a uno dei campi golf più panoramici della Riviera dei Fiori, immerso tra uliveti e colline con vista mare.

“Il Salone delle Vacanze iViaggiatori di Lugano ha confermato quanto il mercato turistico svizzero sia strategico per la Riviera dei Fiori” dichiara Liborio Lucchese, direttore dei Riviera dei Fiori Hotels. “L’importante affluenza al nostro stand, l’interesse concreto per le nostre strutture e il numero elevato di visitatori che hanno richiesto informazioni e aderito alla promozione dimostrano che il pubblico svizzero continua a scegliere la nostra destinazione per la qualità dell’offerta, la vicinanza e l’autenticità del territorio. Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto e pronti ad accogliere una nuova stagione turistica ricca di ospiti provenienti dalla Svizzera e da tutta Europa”.

La partecipazione al Salone delle Vacanze “iViaggiatori” rappresenta un importante passo nella promozione della Riviera dei Fiori sul mercato svizzero. Eventi come questo rafforzano infatti il legame turistico tra il Canton Ticino e la Liguria, due territori vicini e complementari, ideali per sviluppare nuove opportunità di viaggio e collaborazione. La presenza di Riviera dei Fiori Hotels e Castellaro Golf Apartments al Salone delle Vacanze di Lugano conferma il crescente interesse per la Riviera ligure come destinazione turistica di qualità. Tra mare cristallino, borghi storici, sport all’aria aperta e tradizione enogastronomica, la Riviera dei Fiori si prepara ad accogliere una nuova stagione turistica ricca di viaggiatori provenienti da Svizzera, Italia e tutta Europa.