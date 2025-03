Addio a Stefania Audisio, da anni ufficio stampa di Palazzo Madama

Lutto nel mondo della cultura e della comunicazione di Torino. È morta all'alba di questa mattina Stefania Audisio.

Dopo aver lavorato alla biblioteca della Gam Torino dal 2005 al 2018, era diventata ufficio stampa della Fondazione Torino Musei per cui si occupava in particolare dei rapporti con la stampa per Palazzo Madama. A chiamarla a seguire la comunicazione era stato l'ex direttore, Guido Curto che la ricorda così: "Appassionata e determinata nel suo lavoro. Nel suo ruolo ha sempre dato il massimo, contribuendo a promuovere tante mostre presso giornali e giornalisti, con i quali aveva instaurato un bellissimo rapporto di amicizia e intensa collaborazione. Ancora grazie cara Stefi!".

"È lo sguardo di arguta ironia che segna il principio di ogni giornata la prima immagine di Stefania Audisio. Una persona rara per l'intelligenza, la coscienza e consapevolezza con cui ha sempre svolto il proprio fondamentale ruolo al servizio dell'istituzione che amava - la ricorda il direttore Giovanni Carlo Federico Villa -. Senza mai porsi limiti, capace quotidianamente di stimolare la riflessione e un pensiero che andasse al di là di ogni contingenza per dare concretezza a progetti che potessero avere un valore universale. Palazzo Madama perde colei che un tempo sarebbe stata definita la sua vestale, Palazzo Madama perde una delle donne che contribuiscono a farne la Storia".

Se n'è andata al termine di una malattia che l'aveva costretta da tempo a restare a casa dal lavoro che amava.

I funerali lunedì 24 marzo alle 9.30 alla Chiesa Parrocchiale dell'Assunzione di Maria Vergine - Lingotto Via Nizza 355. Il rosario domani, sabato 22 marzo, alle 17.