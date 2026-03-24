Fisco Meeting 2026, all'Unione Industriali incontro con il vice ministro Maurizio Leo

o stato dell’arte e le prospettive della Legge delega per la riforma fiscale, le novità del reddito di impresa, la rottamazione quinquies sono i temi al centro dell’incontro organizzato dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, dall’Unione Industriali di Torino e dall’Agenzia delle Entrate, dal titolo FISCO MEETING 2026. L'appuntamento è per venerdì 27 marzo 2026, dalle ore 9 al Centro Congressi dell'Unione Industriali, in Via Vela 17 a Torino.

Sarà presente il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo. L’incontro si aprirà con i saluti di Marco GAY, Presidente Unione Industriali Torino, Salvatore REGALBUTO, Presidente ODCEC Torino, Guido ISOLABELLA, Direttore regionale del Piemonte e della Valle d’Aosta dell’Agenzia delle Entrate, e Sergio FRIGERIO, Direttore regionale del Piemonte e della Valle d'Aosta dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Sono previsti interventi del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo CARBONE (videoregistrazione) e di Virgilio POMPONI, Comandante interregionale dell’Italia nord occidentale della Guardia di Finanza. I temi al centro dell’incontro saranno approfonditi da commercialisti, dirigenti dell’Agenzia delle Entrate e di Assonime (l’associazione cui aderiscono oltre 500 società per azioni italiane).

I lavori saranno moderati da Salvatore Regalbuto e da Eleonora Faina, Vice Direttore Unione Industriali Torino.