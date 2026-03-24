Nasce Net Zero Medical: da Torino un nuovo modello di comunicazione digitale per il settore sanitario

Torino si conferma ancora una volta laboratorio di innovazione, anche nel mondo della sanità e della comunicazione digitale. Nasce infatti Net Zero Medical, la nuova divisione specializzata di Net Zero Digital dedicata al settore healthcare, con un approccio che integra intelligenza artificiale, sostenibilità e performance digitale.

Un progetto che nasce a Torino e guarda all’Europa

Nel panorama sempre più complesso della sanità contemporanea, dove l’accesso alle informazioni passa in larga parte dal digitale, prende forma Net Zero Medical: una realtà che si propone di ridefinire il modo in cui professionisti, cliniche e aziende medicali comunicano e si posizionano online.

Il progetto nasce a Torino, città che negli ultimi anni ha consolidato il proprio ruolo come hub di innovazione tecnologica e digitale, ed è già operativo su scala nazionale ed europea. Net Zero Medical rappresenta una nuova divisione di Net Zero Digital, società attiva nella trasformazione digitale, e affonda le proprie radici nell’integrazione tra due asset strategici: l’esperienza nella digital transformation e le attività di ricerca e sviluppo in ambito AI e sostenibilità portate avanti da NEZEDI AI.

Un network multidisciplinare di eccellenza

Uno degli elementi distintivi di Net Zero Medical è la creazione di un ecosistema ampio e altamente qualificato. Il network conta già oltre un centinaio di realtà tra professionisti, cliniche, poliambulatori multispecialistici e aziende del settore medicale.

Le competenze coprono più di 20 specializzazioni, tra cui ginecologia e urologia, otorinolaringoiatria, oculistica e oftalmologia, dermatologia, odontoiatria e implantologia dentale, chirurgia plastica ed estetica, pediatria, gastroenterologia, proctologia, neurologia, ortopedia e traumatologia, psichiatria, dietologia e cardiologia.

Questa ampiezza consente a Net Zero Medical di operare con una visione trasversale e integrata, rispondendo alle esigenze specifiche di ogni ambito clinico con un approccio altamente specializzato.

Il digitale come leva strategica per la sanità

Negli ultimi anni, il settore sanitario ha registrato una crescita esponenziale della propria dimensione digitale. Sempre più pazienti si informano online prima di scegliere un professionista o una struttura sanitaria: dalle ricerche su sintomi e patologie, fino alla selezione di specialisti e trattamenti.

Le query legate a prestazioni mediche, visite specialistiche e trattamenti estetici e chirurgici sono in costante aumento, con picchi significativi in ambiti come dermatologia, odontoiatria, medicina estetica e salute mentale. Questo fenomeno riflette un cambiamento strutturale nel comportamento degli utenti, che oggi richiedono contenuti affidabili, accessibili e scientificamente corretti.

In questo contesto, la presenza digitale non è più un elemento accessorio, ma una componente strategica per la crescita e la reputazione di qualsiasi realtà sanitaria.

La sfida: comunicare la salute con rigore e responsabilità

Tuttavia, comunicare nel settore medicale non è paragonabile ad altri ambiti. Si tratta di un contesto regolato da normative stringenti, in cui la qualità dell’informazione, la correttezza scientifica e il rispetto delle linee guida etiche rappresentano elementi imprescindibili.

La comunicazione sanitaria richiede competenze verticali, conoscenza approfondita delle normative e capacità di tradurre contenuti complessi in messaggi chiari, senza mai scadere nella semplificazione impropria o nella promozione aggressiva.

È proprio in questo spazio che emerge la necessità di un approccio specializzato, capace di coniugare performance digitale e responsabilità comunicativa.

L’approccio Net Zero Medical: AI, sostenibilità e performance

Net Zero Medical si posiziona in questo scenario con un modello innovativo che integra tre dimensioni chiave: intelligenza artificiale, sostenibilità e performance digitale.

L’utilizzo dell’AI consente di analizzare in profondità i dati, comprendere i comportamenti degli utenti e ottimizzare le strategie digitali in modo preciso e scalabile. Parallelamente, l’approccio alla sostenibilità digitale – tema sempre più centrale anche nel mondo healthcare – permette di ridurre l’impatto ambientale delle infrastrutture online, migliorando al contempo l’efficienza e la qualità delle piattaforme.

A questo si aggiunge una forte attenzione alle performance: ogni attività è orientata a generare risultati misurabili, nel rispetto delle normative e della deontologia del settore.

Un’esigenza di mercato ancora scoperta

Nonostante la crescente digitalizzazione della sanità, il mercato presenta ancora un gap significativo: la mancanza di player realmente specializzati nella comunicazione medicale, capaci di coniugare competenze tecnologiche avanzate con una conoscenza approfondita del settore.

Net Zero Medical nasce proprio per colmare questo vuoto, offrendo un servizio verticale e strutturato, costruito su anni di esperienza nella trasformazione digitale e nella ricerca applicata.

Una visione a lungo termine per il futuro della sanità digitale

Con il lancio di Net Zero Medical, Torino si conferma protagonista di un’evoluzione che riguarda non solo la tecnologia, ma anche il modo in cui la salute viene raccontata, compresa e accessibile ai cittadini.

L’obiettivo è chiaro: costruire un nuovo standard per la comunicazione sanitaria digitale, in cui innovazione, sostenibilità e rigore scientifico convivano in un equilibrio virtuoso.

Un progetto che parte dal Piemonte, ma che ambisce a diventare un punto di riferimento a livello nazionale ed europeo, contribuendo a rendere il sistema sanitario più trasparente, efficiente e orientato alle reali esigenze delle persone.