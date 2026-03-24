Gamma Apollo: tubi flessibili professionali per spurghi e gestione dei reflui

Nel settore degli spurghi e della gestione dei reflui, l’affidabilità delle attrezzature rappresenta un fattore determinante per garantire continuità operativa ed efficienza. Le operazioni di aspirazione, dalla pulizia delle reti fognarie alla manutenzione delle fosse settiche, richiedono infatti tubazioni progettate per resistere a condizioni di lavoro gravose.

In questo contesto si inserisce la Gamma Apollo sviluppata da IPL, una linea di tubi flessibili progettata specificamente per applicazioni professionali nel settore ambientale. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale IPL

I tubi Apollo sono progettati per il trasporto e l’aspirazione di liquidi, liquami e reflui organici, garantendo elevati standard di resistenza meccanica e durata nel tempo. La loro struttura consente di operare efficacemente anche su autospurghi e in condizioni operative complesse.

Tra le soluzioni disponibili, Apollo SE rappresenta una scelta versatile grazie alla sua costruzione in PVC-P, ideale per operazioni di aspirazione in ambito professionale. Per contesti che richiedono maggiore flessibilità, anche a basse temperature, i modelli Apollo Superflex e Apollo Superflex 2 in PVC-NBR offrono prestazioni elevate e facilità di utilizzo.

Per applicazioni ancora più impegnative, Apollo Total costituisce l’evoluzione della gamma, con caratteristiche tecniche progettate per garantire resistenza e affidabilità anche nelle condizioni operative più critiche.

Grazie al know-how maturato nel settore dei tubi tecnici, Industrie Plastiche Lombarde si conferma un punto di riferimento internazionale nello sviluppo di soluzioni avanzate per l’aspirazione e la gestione dei reflui.

















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