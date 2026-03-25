Inaugurata a Moncalieri la nuova passerella pedonale di corso Trieste

A quindici mesi dall'abbattimento della vecchia struttura, finalmente Moncalieri ha completato i lavori per rendere più moderna e accessibile da tutti la 'porta di accesso' alla città per chi arriva da Torino. Con l'inaugurazione della nuova passerella pedonale di corso Trieste, arriva a conclusione un progetto iniziato anni fa con l'intento di "lasciare una città migliore di quella che avevamo iniziato a guidare 11 anni fa", ha sottolineato il sindaco Paolo Montagna.

1,2 milioni di fondi del Pnrr

Al taglio del nastro era presente la sua giunta al completo, compreso il portavoce Lorenzo Mauro, che il centrosinistra ha candidato alla guida di Moncalieri per le elezioni del 24-25 maggio. Presente anche il vicesindaco di Città metropolitana Jacopo Suppo che ha ricordato l'1,2 milioni di euro spesi anche grazie alla ex Provincia per merito dei fondi Pnrr. "Ecco a cosa serve l'Europa, il resto sono chiacchiere da bar", ha sottolineato a chi spesso fa polemiche sui costi e il ruolo delle istituzioni europee.

La novità dei display luminosi

Poi l'assessore ai Lavori pubblici Angelo Ferrero, dopo i ringraziamenti di rito, ha ricordato il lungo lavoro fatto per arrivare a questo risultato. "Abbiamo cercato di fare questa passerella la più bella possibile, con i display luminosi per far conoscere le nostre iniziative sul territorio, gli ascensori e il verde della struttura, in onore del vicino parco delle Vallere".

Molti moncalieresi, mossi dalla curiosità, già nel pomeriggio di ieri hanno attraversato la passerella e sono saliti sugli ascensori, un modo per rendere finalmente questo camminamento accessibile a tutti, comprese le persone con disabilità. Una vittoria della civiltà, prima ancora che delle città.