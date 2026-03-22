Moncalieri, martedì riapre il passaggio pedonale sulla passerella di corso Trieste

Il conto alla rovescia sta finalmente per terminare. Dopo problemi, ritardi e disguidi durante gli ultimi collaudi (ma rispettando il cronoprogramma che il sindaco Paolo Montagna aveva anticipato ad inizio anno al nostro giornale online) martedì 24 marzo a Moncalieri riapre il passaggio pedonale sulla passerella di corso Trieste.

Dal dicembre del 2024 a marzo 2026

In questo modo si tornano ad unire, non solo idealmente Borgo San Pietro e il parco delle Vallere. Famiglie, anziani, sportivi e residenti ritrovano così un passaggio diretto e funzionale. Il taglio del nastro è previsto alle ore 16, ponendo fine ad un lavoro iniziato nel dicembre del 2024, con l'abbattimento della vecchia sopraelevata degli anni Settanta, 'ponte' tra chi entrava a Moncalieri o usciva in direzione Torino. Il 6 agosto dello scorso anno ecco l'inaugurazione della nuova passerella, ma mancava ancora un ultimo tassello, il completamento dei lavori sugli ascensori, che consentiranno a tutti l’attraversamento di corso Trieste senza barriere architettoniche.

Dall'autunno si è arrivati alla primavera, ma dopo gli interventi tecnici e le prove di carico di metà gennaio, che avevano prodotto tre giorni di disagi e rallentamenti, finalmente si è pronti a concludere un'opera che l'amministrazione Montagna lascia in eredità a chi prenderà il suo posto, dopo il voto del 24-25 maggio.

'Ponte verso il futuro' per Moncalieri

I lavori stanno procedendo in orario serale anche in questi giorni, come dimostra l'immagine qui sopra, per arrivare in tempo utile alla inaugurazione in programma martedì.

La nuova passerella pedonale è un 'ponte verso il futuro', una infrastruttura moderna, con una altezza libera superiore ai 5 metri, sotto la quale anche i mezzi di soccorso possono transitare senza ostacoli. Un intervento sostenibile che guarda alla mobilità dolce e che permetterà a tutti, comprese le persone con disabilità, di poter attraversare la passerella.

L'investimento, pari a circa 1,2 milioni di euro, è stato finanziato grazie al Pnrr. In arrivo anche un display luminoso, una sorta di schermo "attaccato" alla passerella, per dare il benvenuto e fornire informazioni per chi entra a Moncalieri. Una sorta di 'biglietto da visita' della città.