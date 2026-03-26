Nasce il Cortile della Musica: corsi gratuiti e opportunità per i giovani di Barriera

C'è un nuovo spazio dedicato ai giovani, in Barriera di Milano, con al centro la musica. Si tratta del "Cortile della Musica" dell’Oratorio Maria Speranza Nostra, in via Châtillon 41, dove i bambini potranno suonare e frequentare gratuitamente corsi di batteria, chitarra, basso e canto, oltre a un percorso introduttivo al lavoro di servizio audio e luci.

Prima ci saranno momenti di prova per permettere ai ragazzi di conoscere gli strumenti e scegliere il percorso più adatto. Poi, da maggio, per due domeniche al mese il cortile si aprirà al quartiere con pomeriggi di musica, danza ed esibizioni di artisti emergenti.

Il progetto “Cortili che Curano”

L’iniziativa rientra nel progetto “Cortili che Curano”, promosso da Fondazione AIEF insieme all’Associazione Oratorio Maria Regina della Pace e all’Associazione Alla…Mano e finanziato coi fondi della Città di Torino "Bella Storia", che destina oltre 3 milioni di euro in progetti di rigenerazione urbana e sociale di Barriera di Milano e Aurora.

"Si chiama Cortile della Musica perché la musica è uno strumento di aggancio per i giovani del quartiere, di ogni provenienza e religione - ha spiegato Tommaso Varaldo, presidente della Fondazione AIEF - Il progetto integra un sistema strutturato di prevenzione del disagio giovanile con educativa di strada, spazi di ascolto, supporto psicologico e percorsi di orientamento, grazie a un’équipe multidisciplinare di educatori, psicologi e formatori".

Il 26 aprile sarà inaugurato un secondo Cortile

Domenica 26 aprile alle 16 sarà inaugurato un secondo Cortile del progetto, quello "dei Giochi", nell'Oratorio Maria Regina della Pace in corso Palermo 109. Qui saranno proposte attività sportive e ricreative – dal calcetto al basket, fino a giochi e laboratori teatrali – con appuntamenti nel pomeriggio durante la settimana.

"Cortili che curano significa avere uno spazio in cui divertirci, giocare e sapere che ci prendiamo cura l'uno degli altri - ha commentato l'assessora ai servizi educativi e alla rigenerazione urbana Carlotta Salerno - Vogliamo offrire ai giovani di Aurora e Barriera di Milano nuove opportunità, attraverso spazi rinnovati che possano essere per loro spazio di aggregazione e socialità ma anche di crescita".

Il progetto è sostenuto dalla Città di Torino nell'ambito di "Bella Storia", finanziato dal programma PN Metro Plus 2021-2027 e inserito nel più ampio percorso di rigenerazione urbana di Aurora-Barriera, con l’obiettivo di affiancare alla riqualificazione degli spazi interventi educativi e di prevenzione del disagio giovanile.

La soddisfazione della Circoscrizione 6

Il presidente di Circoscrizione 6 Valerio Lomanto ha ricordato come attività di rigenerazione dei quartieri passino proprio dall'offerta di attività sociali e dal dialogo di tutte le parti: "Quando sono diventato presidente - ha detto - qui c'era una baby gang. La parrocchia, senza titoli sui giornali, ha messo intorno al tavolo istituzioni, carabinieri e le famiglie di questi giovani e la baby gang è sparita".

"Già a Torino sud abbiamo apprezzato il lavoro di AIEF - ha concluso l'assessore regionale alle politiche sociali Maurizio Marrone - e adesso anche qui. Questa è la strada giusta di utilizzo dei fondi che arrivano alla città: investire in luoghi sani che portino vita al quartiere. Il cortile è quel luogo in cui si cresceva, si creavano le relazioni di amicizia e si viveva ed è bello che torni ad avere quel ruolo".