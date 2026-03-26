Servizio civile Vol.To: 198 posti per i giovani nel Torinese, ma anche all'estero

Il bando è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni e propone un’esperienza di 12 mesi

Spesso si ha l'impressione che il "momento giusto" per iniziare debba ancora arrivare, bloccati tra una laurea e il primo impiego. Il Servizio Civile Universale rompe questa attesa: è un’occasione concreta per mettersi alla prova, capire cosa si sa fare davvero e iniziare a dare forma al proprio futuro. Non è solo un impegno verso gli altri, ma un investimento su di sé. Quest’anno c’è tempo fino alle ore 14 dell’8 aprile 2026 per candidarsi ai progetti promossi da Vol.To ETS insieme agli enti partner. In totale sono 198 i posti disponibili, distribuiti in 83 sedi tra Torino e provincia, con alcune opportunità anche all’estero, in Tanzania.

Il bando è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni e propone un’esperienza di 12 mesi che si inserisce nella quotidianità: 25 ore a settimana (oppure 1145 ore annue), compatibili con lo studio o altri impegni. È previsto un rimborso mensile di 519,47 euro, pensato per rendere questa scelta sostenibile anche dal punto di vista economico.

“Non è un piano B, ma un investimento sul futuro”

A raccontare cosa significa davvero questa esperienza è Clarissa Amateis, responsabile del Servizio Civile di Vol.To, che ogni anno accompagna decine di giovani lungo questo percorso: dalle prime scelte ai dubbi iniziali, fino alle competenze e alla consapevolezza che si costruiscono strada facendo. Uno sguardo diretto su come il Servizio Civile possa trasformarsi in un passaggio concreto tra formazione e lavoro.

Per un giovane oggi vale davvero la pena fare un anno di Servizio Civile?

"Assolutamente sì. Può essere l’anno in cui si passa dal semplice osservare all’agire in prima persona. Le proprie sensibilità trovano uno spazio concreto, le passioni iniziano a prendere forma e diventano competenze. Può essere un’esperienza che permette di costruire oggi le basi di ciò che si vorrà fare domani."

Quali strumenti offre ai giovani?

"L'esperienza è arricchita da un piano formativo di oltre 100 ore e da una fase finale di tutoraggio, pensati proprio per valorizzare il percorso svolto. Non è solo un'attività sociale, ma un vero e proprio trampolino per il mondo del lavoro, capace di arricchire il curriculum con competenze certificate e concrete."

Un aspetto centrale è la possibilità di fare esperienza diretta, spesso difficile da ottenere nei percorsi tradizionali.

"Il Servizio Civile colma il divario tra studio e professione, offrendo quell'esperienza operativa che spesso manca ai neo-laureati. Permette di acquisire sul campo capacità fondamentali come il team working e la gestione dei tempi, trasformando attitudini personali in competenze professionali certificate e immediatamente spendibili."

Cosa succede dopo questa esperienza?

"Oltre a offrire una direzione chiara a chi sta ancora cercando la propria strada, il Servizio Civile agisce come un canale di accesso diretto al lavoro: molti partecipanti, grazie alle competenze dimostrate sul campo, vengono confermati e assunti dagli enti in cui hanno operato."

Da qui la necessità di superare alcuni pregiudizi ancora diffusi.

"Sì, il Servizio Civile sconta ancora un po’ alcuni pregiudizi: viene magari visto come un ripiego per chi non trova lavoro, come qualcosa di poco attrattivo o come un’esperienza poco valorizzata. In realtà è sempre più un’esperienza professionalizzante: un percorso strutturato in cui l’impegno per la comunità si affianca allo sviluppo di competenze tecniche e relazionali, spendibili anche nel mercato del lavoro. E assicuro che quella riga in più nel curriculum può diventare un elemento decisivo per distinguersi tra candidati con percorsi simili."

Vol.To ha lavorato per ampliare l’offerta e rendere accessibile questa opportunità a un numero sempre maggiore di giovani.

"Crediamo fermamente nel valore del Servizio Civile, per questo abbiamo strutturato percorsi per 198 giovani in 83 sedi diverse. La varietà dei progetti permette di scegliere l’ambito più vicino alle proprie attitudini: dall'impegno quotidiano per l'inclusione sociale e il sostegno alla disabilità, alla tutela degli animali e dell’arte, fino a esperienze di cooperazione internazionale in Tanzania."

Come candidarsi

Per presentare domanda è necessario essere in possesso dello SPID.

Per informazioni sulla procedura è possibile contattare Vol.To al 331.679 8109, anche via WhatsApp.