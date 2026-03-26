Sfm1, Avetta: “Quasi metà delle soppressioni di treni imputabili a RFI e Trenitalia”

La linea Sfm1 Rivarolo-Chieri continua a registrare problemi strutturali che penalizzano pendolari e territori del Canavese e del Chierese. A renderlo noto è il consigliere regionale del Pd, Alberto Avetta, dopo aver analizzato i dati forniti in risposta alla sua interrogazione sul servizio ferroviario metropolitano.

Nel corso del 2025, sulla Sfm1 sono stati soppressi 1.142 treni. Di questi, il 30,9% (353 treni) sono attribuibili a Rfi, a causa di guasti ai passaggi a livello o ai sistemi di segnalamento, mentre il 17,4% (199 treni) dipende da Trenitalia, per malfunzionamenti dei convogli o carenza di personale. In totale, il 48,3% delle cancellazioni è direttamente riconducibile ai gestori dell’infrastruttura e del servizio.

"I dati confermano che questa linea è la maglia nera del servizio ferroviario metropolitano - commenta Avetta -, e i pendolari, che pagano abbonamenti e biglietti sempre più cari, non possono accontentarsi di inviti generici della Regione a 'fare meglio'". Il consigliere sottolinea, inoltre, che solo nei primi due mesi del 2026 sono già state registrate 190 soppressioni.

Altro elemento critico è l’elevato numero di soppressioni parziali: 666 su 1.142. La causa principale è la presenza di tratti a binario unico, come tra Trofarello e Chieri, dove ogni guasto richiede misure di regolazione dell’esercizio per limitare i disagi sul resto della linea. "Se la Regione chiede ai gestori di limitare al minimo le soppressioni, soprattutto nelle ore di punta, il rischio è che rimanga un auspicio - prosegue Avetta -. Ancora una volta, quando si parla di trasporto pubblico locale, sul Grattacielo sventola sempre bandiera bianca".