Sabato 28 l'elezione del nuovo presidente di Cia Piemonte e Valle d'Aosta

Appuntamento elettorale per Cia Agricoltori italiani, che sabato 28 marzo, nella sede dell’Istituto alberghiero Colombatto, in via Gorizia 7 a Torino, affiderà all’Assemblea dei delegati la nomina del nuovo presidente regionale di Cia Piemonte e Valle d’Aosta, con incarico quadriennale.

Il presidente uscente, Gabriele Carenini, è ricandidato alla guida dell’Organizzazione.

Alle ore 11, nella parte dell’assemblea aperta al pubblico, è prevista la tavola rotonda “Dal passato al futuro, un’Agricoltura protagonista”, con la partecipazione del presidente nazionale di Cia Agricoltori italiani, Cristiano Fini, del presidente neoeletto di Cia Piemonte e Valle d’Aosta, dell’assessore regionale all’Agricoltura e al Cibo della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, dell’assessore regionale all’Agricoltura della Valle d’Aosta, Speranza Girod, del presidente dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), Davide Gilardino e del presidente della Fondazione Agrion, Giacomo Ballari.

Hanno confermato la presenza numerosi rappresentanti istituzionali, politici e delle associazioni di categoria. Il dibattito, aperto a tutti, si propone di fare il punto sulle prospettive del settore primario in Piemonte e Valle d’Aosta, alla luce della delicata congiuntura internazionale e con le proposte programmatiche di Cia Agricoltori italiani.