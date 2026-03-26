Torino lotta ma cede contro Scafati: al Pala Gianni Asti finisce 74-82

Si interrompe il tentativo di continuità della Reale Mutua Basket Torino, che cade al Pala Gianni Asti contro la Givova Scafati per 74-82 al termine di una gara in cui gli ospiti hanno fatto valere la maggiore fisicità, profondità e lucidità nei momenti chiave. I gialloblù restano così a quota 13 vittorie e 18 sconfitte, mancando l’occasione di dare seguito al successo di Pistoia e di consolidare il proprio posizionamento in chiave play-in. Tra le note positive, la prova di grande energia e concretezza di Davide Bruttini, autore di un massimo stagionale da 17 punti con un perfetto 7/7 dal campo e protagonista anche a rimbalzo. Scafati ha sempre mantenuto maggiore lucidità, affidandosi alle giocate di Terry Allen (23 punti) e Lorenzo Caroti (18), respingendo ogni tentativo di rimonta torinese. Una sconfitta che, come sottolineato da coach Moretti nel postpartita, nasce da quei dettagli e da quella differenza di fisicità che, contro avversari di questo livello, finiscono per essere determinanti nonostante l’impegno e l’atteggiamento positivo mostrato dalla squadra, che però deve guardare subito alla prossima sfida, con lo scontro diretto in chiave play-in a Milano in programma questo sabato.

QUINTETTI INIZIALI

Torino: Schina, Teague, Severini, Ghirlanda, Allen

Scafati: Mascolo, Walker, Mollura, Italiano, Allen

Primi minuti di gioco caratterizzati da attacchi poco produttivi da entrambe le parti. Il lavoro difensivo gialloblù è rispettabile, con una zona 2-3, ma coach Moretti chiama timeout per ordinare le idee offensive (solo 4-6 il parziale a metà del primo quarto). Torino si sblocca in attacco con il protagonista che non ti aspetti: Davide Bruttini segna 7 punti in fila per consentire alla Reale Mutua di condurre. Alla prima pausa, Torino è avanti 18-15.

Non rientra in campo con la stessa attenzione la Reale Mutua, che concede seconde opportunità e triple per Caroti per un parziale che vale il sorpasso campano. Col passare dei minuti emergono il talento e la profondità di Scafati che tocca il massimo vantaggio sul +12 (22-34). Torino reagisce con Severini innescato dall’angolo e con Bruttini sempre attento a correggere sotto canestro. Alla pausa lunga, il punteggio è di 31-38.

Alla ripresa Torino cerca di restare in scia con la difesa, nonostante una produzione altalenante nell’altra metà campo, ma Scafati continua a controllare con Mascolo, complici anche alcune sanguinose palle perse dei torinesi. Terry Allen consegna nuovamente la doppia cifra di vantaggio a Scafati, che chiude la terza frazione sul 44-54.

Torino reagisce in apertura di ultimo quarto: Bruttini continua a correggere qualsiasi cosa a rimbalzo e ritocca il suo massimo stagionale, Schina e Massone vanno a segno da tre e la Reale Mutua rientra definitivamente in partita toccando il -4, ma Terry Allen e Caroti rispondono colpo su colpo per respingere i tentativi di rimonta torinesi. In un amen la Givova incrementa nuovamente il gap e tocca un nuovo massimo vantaggio sul +14 (57-71 a 5’ dalla fine). Proprio quando la Reale Mutua sembra non averne più, si sveglia Teague: un’autentica fiammata da 11 punti in fila dell’ex Baylor e partita riaperta sul 68-71 a due minuti dal termine. Scafati però non si scompone, mantiene la lucidità nel finale e la porta a casa. Finisce 74-82.

Coach Moretti nel postpartita: “Mi dispiace perché è una partita che avevo e avevamo approcciato bene, con il giusto morale, dopo aver lavorato bene in palestra, ci sono mancate davvero quelle piccole cose che alla fine contro un avversario di questo livello, con un evidente vantaggio a livello di fisicità, sono decisive. A parte questo ho davvero poco da rimproverare ai miei giocatori per l’impegno e il lavoro che continuano a mettere in campo.”

Reale Mutua Torino - Givova Scafati 74-82 (18-15, 13-23, 13-16, 30-28)

Reale Mutua Torino: Davide Bruttini 17 (7/7, 0/0), Macio Teague 15 (4/11, 2/7), Robert Allen 14 (2/14, 2/3), Matteo Schina 11 (3/6, 1/2), Giovanni Severini 6 (0/2, 2/3), Federico Massone 5 (1/4, 1/3), Matteo Ghirlanda 4 (1/2, 0/0), Umberto Stazzonelli 2 (1/1, 0/0), Lorenzo Tortu' 0 (0/1, 0/3), Success Eruke 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 12 / 18 - Rimbalzi: 35 14 + 21 (Robert Allen 10) - Assist: 12 (Matteo Schina 5).

Givova Scafati: Terry Allen 23 (3/6, 4/6), Lorenzo Caroti 18 (1/2, 4/11), Bruno Mascolo 14 (7/10, 0/1), Nazzareno Italiano 9 (2/3, 1/3), Caleb Walker 7 (2/7, 0/3), Marco Mollura 6 (1/1, 1/5), Antonio Iannuzzi 5 (2/4, 0/0), Adrian Chiera 0 (0/1, 0/0), Saverio Bartoli 0 (0/0, 0/0), Nicolo Nobili 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 16 / 22 - Rimbalzi: 35 10 + 25 (Nazzareno Italiano 7) - Assist: 13 (Bruno Mascolo 5).