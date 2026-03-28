Alleanza Verdi e Sinistra trova casa nel cuore di Pinerolo

I locali sono quelli di un’ex salumeria, che aveva già ospitato il progetto ‘La Salameria’. Ora sarà la casa pinerolese di Alleanza Verdi e Sinistra, almeno per un anno e mezzo, fino alla chiusura della tornata elettorale del 2027 con Politiche a Comunali.

“La apriamo per tenerla anche dopo, se ci saranno le condizioni – anticipa Alessandro Vergnano (Sinistra Italiana) –. È un’evoluzione dell’esperienza dei banchetti, dove abbiamo riscontrato una volontà di parlare di politica e confrontarsi”.

La nuova sede verrà inaugurata domani, domenica 29, alle 17,30, in via Trento 18b. Parteciperanno all’evento le consigliere regionali di Avs Valentina Cera e Alice Ravinale e i portavoce di Europa Verde Erica Bevilacqua, Vito Rosiello e Arianna Nardon.

“La sede è un’opportunità per vedersi dal vivo e confrontarsi su temi importanti, ma anche un simbolo dove difendere dei valori” sottolinea Nicola Lollino di Europa Verde.

I volontari di Avs si stanno organizzando per garantire delle aperture fisse durante la settimana, oltre agli eventi che verranno programmati a partire da aprile.