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Politica | 28 marzo 2026, 09:55

Alleanza Verdi e Sinistra trova casa nel cuore di Pinerolo

Domani l’inaugurazione della sede che si affaccia su piazza Facta

Un banchetto di Avs durante la campagna referendaria

Un banchetto di Avs durante la campagna referendaria

I locali sono quelli di un’ex salumeria, che aveva già ospitato il progetto ‘La Salameria’. Ora sarà la casa pinerolese di Alleanza Verdi e Sinistra, almeno per un anno e mezzo, fino alla chiusura della tornata elettorale del 2027 con Politiche a Comunali.
“La apriamo per tenerla anche dopo, se ci saranno le condizioni – anticipa Alessandro Vergnano (Sinistra Italiana) –. È un’evoluzione dell’esperienza dei banchetti, dove abbiamo riscontrato una volontà di parlare di politica e confrontarsi”.

La nuova sede verrà inaugurata domani, domenica 29, alle 17,30, in via Trento 18b. Parteciperanno all’evento le consigliere regionali di Avs Valentina Cera e Alice Ravinale e i portavoce di Europa Verde Erica Bevilacqua, Vito Rosiello e Arianna Nardon.

“La sede è un’opportunità per vedersi dal vivo e confrontarsi su temi importanti, ma anche un simbolo dove difendere dei valori” sottolinea Nicola Lollino di Europa Verde.

I volontari di Avs si stanno organizzando per garantire delle aperture fisse durante la settimana, oltre agli eventi che verranno programmati a partire da aprile.

Marco Bertello

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