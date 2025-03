Torna il vigile di quartiere? Ecco la soluzione per sosta selvaggia, buche e pirati della strada

Torino potrebbe presto rivedere sulle proprie strade i vigili di quartiere. A comunicarlo è l'assessore alla Sicurezza, Marco Porcedda, che, nel corso di una commissione sulla sicurezza stradale organizzata dalla Circoscrizione 6, ha annunciato questa possibile soluzione ai numerosi problemi segnalati dai cittadini.

L’iniziativa nasce come risposta alle criticità emerse durante l’incontro, tra cui sosta selvaggia, buche, asfalto deteriorato e, soprattutto, incidenti causati dai carroattrezzi che, sfrecciando a forte velocità, mettono a rischio automobilisti e pedoni. Tuttavia, il ritorno del vigile di quartiere non appare come una misura immediata. Nel frattempo, importanti novità riguarderanno la Polizia Locale, che vedrà una redistribuzione del personale: meno agenti in ufficio e più pattuglie operative sul territorio.

Più agenti sulle strade

"In questa fase del mandato stiamo investendo in nuove assunzioni per la Polizia Locale, garantendo un rapporto di uno a uno: ogni volta che un agente lascia il servizio, un nuovo operatore entra in organico - spiega l'assessore Porcedda -. Negli ultimi nove mesi abbiamo previsto nuovi inserimenti per mantenere stabile il numero di vigili. Inoltre, stiamo riorganizzando gli uffici per recuperare personale, creando unità specializzate come la squadra di pronto impiego, che si occuperà di incidentistica. Questo permetterà di alleggerire il carico di lavoro dei reparti della polizia municipale, aumentando la presenza di agenti sulle strade".

Il ritorno del vigile di quartiere resta un obiettivo importante: "Stiamo lavorando per ripristinare questa figura - aggiunge Porcedda -. Non sarà un processo immediato, ma comprendo l’esigenza dei cittadini di avere un punto di riferimento sul territorio, un volto noto in uniforme a cui rivolgersi. Ci vorrà tempo, ma la direzione è tracciata".

Sicurezza e manutenzione

Sul tema della sicurezza stradale, la Circoscrizione 6 si spacca: da un lato la maggioranza, che critica interventi ritenuti inefficaci e troppo lenti, dall’altro il Partito Democratico, che difende i risultati ottenuti dall’amministrazione, come l’adeguamento degli attraversamenti pedonali vicino alle scuole.

"Abbiamo strade dissestate, marciapiedi degradati e barriere architettoniche che rendono la vita difficile ai disabili - denuncia Enrico Scagliotti, coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 6 -. In campagna elettorale si parlava di investire 100 milioni di euro per la manutenzione stradale, ma di quei fondi abbiamo visto ben poco. Con le poche risorse a disposizione, siamo costretti a fare miracoli".