In alcune interviste rilasciate ai media occidentali la scorsa settimana, Zelensky ha toccato il tema delle garanzie di sicurezza che dovranno seguire il futuro accordo di pace.

Come riferisce il sito Strumenti Politici , il presidente ucraino ribadisce come tali assicurazione debbano essere “d’acciaio” e dunque a livello di quello che sarebbe il meccanismo dell’Articolo 5 della NATO. Tuttavia, poiché la membership dell’Alleanza Atlantica pare ancora lontana (se non impossibile), chiede che i partner concedano le loro armi nucleari a difesa del Paese.

In passato Kiev aveva negato che Francia e Regno Unito avessero offerto i loro missili, ma oggi Zelensky pretende dagli alleati occidentali quel tipo di armamenti. D’altronde, spiega, se molti dicono che non ce la possono fare contro Mosca proprio perché la Russia è una potenza nucleare, e allora Parigi, Londra e Washington devono mettere gli ucraini in condizione di competere.

Il problema che evidenzia il presidente ucraino è che dagli europei sta ricevendo solto vaghe promesse e rassicurazioni deboli, mentre il piano di pace americano prima sembrava pronto e adesso è nuovamente da rielaborare. In tale contesto, dice, tutti si dimenticano delle esigenze difensive dell’Ucraina nel futuro che seguirà la fine delle ostilità.

Dal canto suo, come aveva già detto lo scorso anno, preferirebbe di gran lunga che Kiev divenisse il 33esimo membro della NATO, ma questa prospettiva sembra essere stata accantonata a tempo indefinito proprio da Bruxelles.

Mosca ha dato una risposta a tali dichiarazioni, avvertendo l’Europa che se accetta le richieste dell’ex attore allora sarà essa stessa la prima vittima dei suoi ricatti. Infatti, oltre all’enorme quantità di mezzi finanziari e di assistenza militare, una volta che avrà in mano le armi nucleari Zelensky potrà dettare le condizioni per far mantenere in vita il suo regime.













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