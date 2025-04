Mercato Don Grioli, l'accusa del M5s: "Cantiere troppo lungo e pochi posti auto"

Termineranno entro maggio i cantieri al mercato di via Pavese mentre per Don Grioli il termine ultimo per le operazioni è ottobre. E' quanto emerso nel corso di uno degli ultimi Consigli della Circoscrizione 2, durante la trattazione dell'interpellanza presentata dai consiglieri M5s Juri Bossuto e Rita Grimaudo. Un tempo giudicato eccessivo dall'opposizione.

"Si tratta di lavori troppo lunghi che hanno prolungato la situazione precaria - così Bossuto -, senza contare che durante lo spostamento dei banchi molti posti auto sono stati persi. Mi piacerebbe davvero sapere qual è il progetto finale, visto che in corso d'opera qualcosa è stato cambiato".

"I lavori in via Pavese, a Mirafiori Sud, sono nei tempi previsti - ha replicato il coordinatore al Commercio, Riccardo Prisco -. L'impresa sta seguendo il programma e gli ambulanti sono sempre riusciti a lavorare, nonostante gli spostamenti dovuti ai cantieri". Su Don Grioli, invece, nelle ultime settimane non sono mancate le polemiche. Tra la pavimentazione, considerata da qualche addetto non a norma, e i bagni, successivamente messi in sicurezza. "Qui la fine delle operazioni era prevista a dicembre - ha concluso Prisco -, ma a causa delle temperature non è stato possibile completare la pavimentazione in calcestruzzo, poi terminata a fine febbraio. Ma entro ottobre sarà tutto a posto". "In linea di massima - rincara Prisco - mancano ancora piccoli lavoretti. Mentre il bagno è già stato messo in sicurezza".

Da capire cosa succederà sul fronte parcheggi. "Secondo me i posti auto per i cittadini, inteso come clienti e residenti, non sono sufficienti - ha precisato il presidente, Luca Rolandi -. Proveremo a capire, insieme al Comune di Torino, come trovare una soluzione". Considerando che una delle prime ipotesi prevedeva la nascita di un nuovo parcheggio a fianco della Cdc.