Chiello in tour dopo il Festival di Sanremo: il concerto al Teatro Concordia di Venaria

Chiello dopo l'esperienza al Festival di Sanremo 2026, si esibirà nei principali club italiani con “Chiello Club Tour 2026”, sei date ad alta intensità. Il cantautore verrà accompagnato sul palco da Fausto Cigarini (basso, violino), Saverio Cigarini (piano, synth), Francesco Bellani (synth), Matteo Pigoni (chitarra), Valerio Visconti (chitarra) Pietro Vicentini (batteria).

La tappa nel torinese sarà al Teatro Concordia di Venaria il 29 aprile.

La copertina di “AGONIA” è una fotografia di Todd Hido, tratta dalla raccolta “House Hunting”, un corpus di immagini a colori e in bianco e nero che attraversa i sobborghi americani. Gli scenari di Hido sono solitari, misteriosi, sospesi tra conforto e inquietudine. Le sue fotografie ritraggono interni di case a schiera e vedute notturne di abitazioni simili, in cui la presenza umana è solo suggerita, il bagliore di un televisore acceso, una lampadina, una finestra illuminata nel buio. Immagini, capaci di evocare una malinconia silenziosa e persistente, in cui il quotidiano diventa qualcosa di intimo e poetico. Restituendo una bellezza fragile, discreta e profondamente emotiva. AGONIA dialoga con questo immaginario e scava nelle venature più profonde dell’essere umano, esplorando fragilità, solitudine, desiderio e introspezione emotiva.