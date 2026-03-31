Willie Peyote torna in tour quest'autunno: il concerto il 3 novembre a Venaria

A pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo inedito “BURRASCA” (disponibile in tutti gli store digitali e su YouTube per EMI Records Italy/Universal Music Italia), Willie Peyote ha annunciato oggi il ritorno al live con il CLUB TOUR 2026.

La tappa nel Torinese sarà il 3 novembre al Teatro Concordia di Venaria.

Il tour, che segna la nascita della collaborazione tra Willie Peyote e Live Nation 6, sarà l’occasione per ascoltare dal vivo oltre a “BURRASCA” e le nuove canzoni che arriveranno nei prossimi mesi anche i brani che hanno costruito la carriera del rapper e cantautore torinese consacrandolo come una delle voci più originali e riconoscibili della scena italiana contemporanea.

Peyote, infatti, ha conquistato pubblico e critica grazie a una scrittura capace di intrecciare cantautorato, rap e sguardo critico sul presente con ironia e personalità.



