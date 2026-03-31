Chiude il museo Ettore Fico, Lo Russo: "Se privato dona immobile, possiamo gestirlo"

Dopo quasi dodici anni, il museo Ettore Fico chiude i battenti. Lo spazio espositivo di via Cigna ha cessato la sua attività subito dopo la mostra dedicata al Segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer, che ha attirato migliaia di visitatori.

Presidio in Barriera

Il capoluogo piemontese dice così addio ad una realtà che ha dato nuova vita ad un'area industriale dismessa, ma soprattutto ha contribuito ad un nuovo impulso culturale per una zona della città complessa come Barriera di Milano. La chiusura è stata una scelta del fondatore privato, ormai anziano, che non intende più sostenere la gestione.

Ad intervenire sul possibile futuro di questa realtà è stato il sindaco Stefano Lo Russo, ai microfoni di ToRadio: "E' un tema che mi sta a cuore, perché questo museo si trova in una zona dove stiamo investendo". "E' una fondazione- ha aggiunto - privata, per cui l'impegno che mi sento di prendere è questo: se il privato donasse gratuitamente lo spazio al Comune, noi potremmo provare a farci carico della gestione attraverso i nostri enti".

"Questo avviando anche un partenariato con altre realtà: non possiamo però permetterci di comprare l'immobile" ha concluso.