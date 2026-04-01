Nuova Casa di Comunità: trasloca la guardia medica in Circoscrizione 7

La Circoscrizione 7 annuncia una riorganizzazione dei servizi sanitari sul territorio, con il trasferimento della guardia medica e l’attivazione di un nuovo ambulatorio infermieristico. Il cambiamento rientra nel piano di potenziamento delle strutture territoriali sostenuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Guardia medica: la nuova sede in Casa di Comunità

La Guardia Medica lascia la storica sede di via Varallo 13/a per trasferirsi nella Casa di Comunità di via Cigna 74, nell’ex ospedale Astanteria Martini. La nuova collocazione, facilmente raggiungibile sia con mezzi privati sia con il trasporto pubblico, promette spazi più funzionali e una maggiore integrazione con gli altri servizi sanitari presenti nella struttura.

Ambulatorio infermieristico: cure a portata di mano

Sempre sul territorio, grazie alla richiesta della Circoscrizione e della Commissione competente, è stato aperto un nuovo ambulatorio infermieristico in via Cavezzale 6. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10.30 alle 12.30, e offre medicazioni di lesioni croniche, gestione di cateteri venosi centrali e somministrazione di terapie iniettive.

Una rete sanitaria più vicina ai cittadini

Secondo il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, e il vicepresidente Ernesto Ausilio, con delega alla Sanità e ai Servizi Sociali, le novità "rappresentano un rafforzamento dell’offerta sanitaria di prossimità, puntando a rispondere in maniera più capillare e tempestiva ai bisogni della popolazione". La Circoscrizione continuerà a monitorare l’evoluzione dei servizi e a mantenere un dialogo costante con l’Asl e i cittadini.