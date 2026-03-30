Il cantiere all’ex Ospedale valdese sta per finire: il Cavs ritorna a Torre Pellice

“Il Cavs torna a casa: tra alcuni giorni rientreranno a Torre Pellice i pazienti trasferiti temporaneamente alla Pro Senectute di Luserna San Giovanni”. L’annuncio è della sindaca di Torre Pellice, Maurizia Allisio, al termine dei lavori di ristrutturazione dell’ex Ospedale valdese finanziati dal Pnrr. Il Centro di assistenza primaria a valenza sanitaria (Cavs) era stato sospeso proprio in occasione dell’inizio del cantiere in via Matteo Gay e gli ospiti erano stati trasferiti nella Rsa di Luserna alta.

Il cantiere milionario di Torre Pellice

“È una soddisfazione essere riusciti a portare a terra dei progetti importanti che hanno coinvolto, tra il 2022 e il 2023, non solo Torre Pellice ma anche Cavour, Pomaretto e Vigone, grazie alla capacità di intercettare circa 15 milioni di euro di fondi del Pnrr” commenta l’attuale vicesindaco Marco Cogno. Il cantiere era partito nel 2023, quando lui era primo cittadino ed era stato parte attiva nella progettazione dei servizi come presidente della conferenza dei sindaci dell’Asl To3.

In tutto i fondi Pnrr destinati alla ristrutturazione e alla rifunzionalizzazione della struttura torrese ammontano a circa 4.200.000 euro per l’ospedale di comunità e a 1.600.000 euro per la casa di comunità.

Il rientro dei servizi nei loro spazi

“La capienza del Cavs rimarrà di 20 posti e la sua riattivazione è una delle prime tappe della chiusura del cantiere che ha rispettato le tempistiche imposte dal Pnrr, grazie a un’accelerazione del ritmo dei lavori nell’ultimo periodo” aggiunge Allisio.

In questi giorni si stanno completando le opere di finitura interna della struttura e sono in corso le attività logistiche per il rientro dei servizi sanitari e amministrativi nelle loro sedi originarie. “Contestualmente al rientro dei degenti temporaneamente trasferiti, a fine mese, si ultimerà l’organizzazione per il trasferimento del Cup, che tornerà a operare nella sua collocazione precedente, in uno spazio completamente riqualificato” comunica la direzione dell’Asl To3.

Alcuni servizi logistici dedicati ai dipendenti sono già stati trasferiti, mentre venerdì prossimo il Ciss rientrerà nella sede originaria, al secondo piano. A breve è previsto il rientro dei Servizi veterinari negli spazi al piano seminterrato.

“Siamo ormai in procinto di raccogliere i frutti di un grande impegno, che restituirà alla cittadinanza una struttura moderna, sicura ed efficiente” conclude la direzione dell’Asl To3.