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Sanità | 30 marzo 2026, 13:03

Da Torino via alle conferenze sulla filosofia della bellezza

Domani, martedì 31 marzo, il Dottor Luca Spaziante inaugurerà il ciclo di incontri, alla presenza di sanitari d'eccellenza e ospiti illustri

Luca Spaziante

Luca Spaziante

Martedì 31 marzo, alle 17.30, presso l'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, il Dottor Luca Spaziante (Chirurgo Plastico, Dirigente Medico SCU Chirurgia Plastica Ricostruttiva - AOU Città della Salute e della Scienza, Coordinatore degli ambulatori di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica - GVM Clinica Santa Caterina, Torino, Direttore Scientifico - Art Beauty Clinic, Membro del Comitato Tecnico Scientifico - ACTO Italia e ACTO Piemonte) inaugurerà il ciclo di conferenze dal titolo «Filosofia della bellezza: educare per generare valore e consapevolezza», legato al suo progetto editoriale Chirurgia dell'anima: oltre la forma verso l’essenza. All’evento parteciperanno tra gli altri la Dott.saa Paola Gribaudo, Presidente dell’Archivio Gribaudo, Livio Tranchida, direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute, Elisa Picardo, ginecologa presso l'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e Presidente ACTO Piemonte e Ugo Nespolo, noto artista piemontese.  

A portare i saluti istituzionali saranno il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l’Assessore regionale al Bilancio, finanze e programmazione economica e finanziaria, Sviluppo delle attività produttive: industria, artigianato, Pmi e imprese cooperative, Internazionalizzazione e attrazione investimenti, Andrea Tronzano

Il progetto 

L'iniziativa nasce con l'intento di promuovere una riflessione culturale e sociale sul significato contemporaneo della bellezza e sul rapporto - sempre più complesso e talvolta problematico - che molti giovani sviluppano con il proprio corpo e con la propria identità. 

In un contesto dominato dalla diffusione di modelli estetici spesso irrealistici e uniformanti, amplificati dai social media, diventa fondamentale aprire spazi di dialogo e consapevolezza capaci non solo di restituire alla bellezza una dimensione più autentica, personale e identitaria, ma soprattutto di contrastare un disagio psicologico giovanile sempre più dilagante. 

Il progetto si propone di sensibilizzare le nuove generazioni a sviluppare uno sguardo critico e consapevole, orientato verso la valorizzazione della propria individualità, dell'equilibrio interiore e della relazione armonica tra corpo, mente e identità personale.  

Il ruolo della chirurgia plastica 

All'interno di questa riflessione svolge un ruolo fondamentale la chirurgia plastica: una disciplina che, quando guidata da un solido principio etico e da una visione umanistica della cura può rappresentare per molte persone un importante strumento di recupero del proprio benessere psicofisico e sociale. 

L'intervento sul corpo non si configura necessariamente come ricerca di perfezione estetica, ma può diventare un percorso di riconciliazione con la propria immagine, contribuendo a ristabilire un equilibrio profondo tra l'aspetto esteriore e la dimensione più intima dell’individuo.  

Un approccio interdisciplinare  

Attraverso contributi che intrecciano filosofia, arte, medicina e psicologia, il ciclo di incontri - che si svolgerà su tutto il territorio nazionale - intende offrire un'occasione di confronto tra mondo accademico, istituzioni e nuove generazioni. L'obiettivo è promuovere una cultura della bellezza fondata sulla consapevolezza, sul rispetto dell'identità individuale e su un'etica della cura della persona: un nuovo paradigma in cui la bellezza non sia uno standard imposto o una semplice forma esteriore, ma espressione autentica dell'essere e percorso di armonia tra corpo, anima e identità. 

Per info e prenotazioni inviare un WhatsApp al numero: 333.352.81.25 

redazione

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