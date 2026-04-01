A Mondovì la seconda giornata del torneo "4XBaseball": l'Argentina supera l'Italia in rimonta [FOTO e VIDEO]

Si è svolta martedì 31 marzo, presso il campo del JFK Mondovì in località Passionisti, la seconda giornata del Torneo “4XBaseball”.

In campo le selezioni di Italia e Argentina, di fronte a una buona cornice di pubblico.

Ha avuto la meglio la formazione sudamericana, che si è imposta in rimonta con il punteggio di 7-5.

All’Italia non è bastata una partenza importante che le ha permesso di portarsi sul 5-0 nel terzo inning. L’Argentina non si è scomposta ed ha approfittato degli errori commessi dalla difesa avversaria rimettendosi in carreggiata con l’ottimo lavoro dei propri battitori. La svolta nel quinto inning, laddove la maggiore esperienza degli argentini ha fatto la differenza. Per l’Italia un passo in avanti rispetto alla sfida dell’esordio con la Francia ma ancora troppe incertezze nei momenti determinanti.

Presente alla partita anche l’assessore regionale allo Sport Paolo Bongioanni.

ARGENTINA-ITALIA 7-5

Argentina: Gutierrez, Galindo J.,Villasanti, Bruno, Abarca, Baldoni, Garcia Rosada, Arguinchona, Galindo A.

Italia: Bissa, Suarez, Resca, Prizzon, Marinangeli, Pasotto, Viani, Lonfernini, Di Chiara, Geminiani

Azzurri ancora a secco di vittorie nella manifestazione. Due successi in altrettante partite per l’Argentina, uno per la Francia.

Nel pomeriggio di oggi (mercoledì 1 aprile) si torna in campo: a partire dalle 16, presso il campo di via Passo Buole a Torino, Italia-Francia e Italia-Argentina.

L’intera iniziativa si svolge con il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo.

LE INTERVISTE