Il sindaco Lo Russo rende omaggio ai 100 anni di Susanna Egri

Una donna che ha fatto della danza una ragione di vita. Ballerina, coreografa, ma anche la figlia del direttore tecnico del Grande Torino (perito a Superga con Valentino Mazzola e gli Invincibili): Susanna Egri è tutto questo e molto altro ancora. Per questo, a pochi giorni dal suo centesimo compleanno, ha voluto omaggiarla anche il sindaco Stefano Lo Russo.

Una vita dedicata alla danza

"È stato davvero un grandissimo piacere accoglierla a Palazzo Civico. Il nostro incontro è stato l’occasione per rendere omaggio a una donna che ha dedicato tutta la sua vita alla danza, contribuendo a farla crescere e conoscere: a Torino, in Italia e anche fuori dai confini del nostro Paese", ha dichiarato il primo cittadino di Torino.

L'omaggio ai suoi cento anni

"Ha da poco compiuto 100 anni e incontrarla significa trovarsi davanti a una storia straordinaria, fatta di talento, determinazione e di una passione che ha formato generazioni di allieve e allievi, molte delle quali sono diventate grandi protagoniste della danza - ha aggiunto Lo Russo - È stata anche l’occasione per la nostra Città di dire grazie e celebrare una sua figura simbolo: per tutto quello che ha costruito, per la bellezza che ha condiviso, per l’eredità culturale che continua a portare avanti.

"Una testimonianza viva di come la cultura e l’arte sappiano attraversare il tempo e parlare a tutti", ha concluso Lo Russo.