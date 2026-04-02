Il ricordo di Matilde Lorenzi e Matteo Franzoso vivrà nel Palazzetto dello Sport

Entrambi sono rimasti vittime di una grave caduta, in allenamento, a meno di un anno di distanza l’uno dall’altra. Ora il ricordo di Matilde Lorenzi e Matteo Franzoso rimarrà unito nel Palazzetto dello Sport di Sestriere, che è stato intitolato ai due giovani atleti, che sono cresciuti nelle fila dello Sci Club di Sestriere per arrivare al vivaio della nazionale italiana di sci.

Lorenzi ha perso la vita a 23 anni, dopo la caduta del 28 ottobre 2024, durante un allenamento di slalom gigante sulla pista Grawand G1 in Val Senales. Per Franzoso, 26 anni, invece, è stato letale l’incidente del 13 settembre scorso sulle piste di La Parva, in Cile.

La cerimonia di intitolazione si è tenuta oggi, giovedì 2 aprile, alla fine della gara di Gigante Maschile degli Assoluti di Sci Alpino: “Un tragico destino, a pochi mesi di distanza, ce li ha portati via, lontano da qui, lasciando un profondo vuoto nelle loro famiglie e in tutti noi. Matilde e Matteo sono stati due atleti modello: si allenavano con grande impegno e dedizione sia sulle piste da sci, sia in palestra, in particolare in questo Palazzetto dello Sport. Per questo abbiamo deciso di intitolare questa struttura affinché possano essere sempre ricordati da tutti gli atleti che lavorano duramente inseguendo un sogno qualunque esso sia, in qualunque disciplina” è il commento del sindaco Gianni Poncet e della sua Giunta.