Calcio digitale negli ospedali piemontesi: arriva “Vinciamo Insieme”

Martedì 7 aprile, alle ore 11.30, sarà presentato a Torino, presso la Sala Convegni del 41° piano della Regione Piemonte, il progetto nazionale della Figc Lega Nazionale Dilettanti “Vinciamo Insieme”. L’iniziativa punta a portare il calcio, nella sua versione digitale eSport, all’interno di ospedali e strutture di cura, creando veri e propri hub in cui ragazzi e persone fragili possano vivere il gioco, condividere esperienze e mantenere una dimensione di socialità.

Il progetto nasce con l’obiettivo di garantire a tutti la possibilità di partecipare ai valori e alle emozioni dello sport, anche a chi si trova in condizioni di fragilità. Gli hub digitali diventano così spazi inclusivi dove i pazienti possono competere in tornei virtuali, confrontarsi con coetanei e operatori e sentirsi parte di una comunità.

All’evento saranno presenti il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, gli assessori regionali e rappresentanti del mondo sanitario e sportivo, a testimonianza della sinergia tra sport e salute.

In Piemonte il progetto partirà con la collaborazione di Casa Ugi a supporto dell’ospedale Regina Margherita di Torino e con l’Aou di Alessandria, con il coinvolgimento del partner territoriale Le Gru. L’iniziativa si inserisce in un più ampio filone di interventi dedicati all’inclusione sociale e alla promozione del benessere dei pazienti attraverso lo sport digitale.