Pasqua, Confesercenti: "A Torino sarà boom di turisti, occupate otto stanze d'albergo su dieci"

A Pasqua Torino sarà invasa da turisti: a oggi l‘occupazione delle stanza supera l’80%, un dato di oltre 5 punti superiore a quello del 2025, quando le prenotazioni furono frenate dal maltempo. “Un dato confortante – dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti – che conferma la nostra città come meta ormai consolidata e che darà slancio all’attività anche di ristoranti, bar e negozi”.

Soddisfatti albergatori, guide e ristoranti

L’alta percentuale di occupazione non inizia il sabato, ma riguarda in misura significativa anche la giornata di venerdì. Dunque, per una parte dei visitatori la permanenza è di tre notti e il weekend è “lungo”. Inoltre, le prenotazioni continuano ad arrivare.

I tanti turisti in città danno una spinta alle visite guidate, in crescita rispetto alla Pasqua del 2025: ciò riguarda non tanto in gruppi, quanto le famiglie. Le mete preferite sono quelle classiche: Museo Egizio, Palazzo Reale, Museo del Cinema.

Anche i ristoratori si aspettano buoni affari: come sempre succede in caso di Pasqua “precoce”, le temperature non sono ancora così favorevoli per le grigliate all’aperto e ciò avvantaggia ristoranti e pizzerie. Diversi locali, specialmente per Pasqua, segnalano il tutto esaurito, anche se ormai è sempre più diffuso il fenomeno delle prenotazioni last minute. E ormai Pasqua non necessariamente vuol dire agnello nel menù. I ristoratori offrono gustose alternative: ad esempio, coppa di maialino preparato nel fieno e nella birra, o insalata di faraona cotta a bassa temperatura. E il dolce non è per forza la colomba: si va dal semolino classico con polvere di limone a quello al cacao; e poi amaretti, piccola pasticceria con melighe e cremini, meringhe al cioccolato.

Uova e colombe vincono a tavola

Anche quest’anno uova e colombe artigianali vincono la gara con quelle industriali: il prodotto da pasticceria continua a essere il preferito da un sempre maggior numero di consumatori. L’artigianalità e la cura nelle scelta delle materie prime – sostengono i pasticcieri interpellati da Confesercenti – sono elementi sempre più importanti nelle scelte della clientela. Per questo ci si aspetta una buona stagione di vendite, tanto più che i prezzi sono rimasti stabili. Sempre richieste le uova con sorprese personalizzate; quanto alle colombe, oltre alle tradizionali ci sono nuovi accostamenti di gusti come, ad esempio, quella “albicocche, pesche e amaretto”. "Prospettive preoccupanti"