Salone del Libro e Ministero della Cultura, Lo Russo replica a Giuli (dribblandolo): "Nuove risorse? Notizia inattesa e molto positiva"

“Le notizie che ha fornito il Ministro Giuli rispetto al fatto che abbia a disposizione risorse aggiuntive da indirizzare sul comparto culturale a Torino sono inattese e molto positive. I dossier culturali della città sono davvero tanti e nelle prossime settimane, non appena possibile, sarò ben lieto di fare il punto con lui sui tanti progetti che abbiamo avviato e che sono in corso, a partire dalla ristrutturazione della Gam, di Palazzo Madama e del Museo dei Cinema alla Mole". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, replica alle dichiarazioni che l'esponente del governo Meloni ha rilasciato ieri, ospite di una manifestazione a Bergamo in cui ha garantito maggiori fondi per il Salone del libro da parte del Ministero della cultura.



Nessun contrattacco

A differenza di Giuli, però, che aveva scelto un registro piuttosto puntente dicendosi stupito della posizione del Comune di Torino e di certa governance alla disponibilità del Ministero, Lo Russo lascia cadere le polemiche. Piuttosto, parla già del Salone prossimo venturo. "Il Salone del Libro 2025 è stata una edizione da record di cui siamo orgogliosi e felici. Per quella del 2026 la macchina organizzativa è già in movimento: sono già state annunciati le date e il paese ospite che sarà la Grecia. La nostra direttrice editoriale ha fatto un ottimo lavoro e siamo davvero contenti si possa procedere con una squadra che si sta dimostrando vincente e capace".



Il nodo degli spazi

Uno dei nodi, come già emerso in tempi recenti, sembra essere quello della location dell'evento. "Resta effettivamente da sciogliere il nodo degli spazi e della logistica su cui occorre pensare come lavorare per fornire al Salone ancora maggiori opportunità. Ma anche su questo sono certo troveremo una soluzione efficace”, conclude Lo Russo.



Soddisfatto anche il governatore, Alberto Cirio: “Il maggior coinvolgimento del ministero della Cultura all’interno del Salone del Libro rappresenta un’opportunità importante per farlo crescere sempre di più, potendo contare su maggiori risorse, e per radicare in modo ancora più definitivo questo evento a Torino e al Piemonte”. “Peraltro stiamo parlando dell’evento culturale più importante d’Italia ed è strategico che il ruolo di tutte le istituzioni venga valorizzato”.