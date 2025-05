Festa di Primavera in via Nicola Fabrizi: pedonalizzazione e cultura a Campidoglio

Torna domenica (11 maggio 2025) la festa di Primavera di via Nicola Fabrizi, organizzata dall'associazione commercianti in collaborazione con Federvie Piemonte.

L'arteria commerciale del quartiere Campidoglio sarà pedonalizzata nel tratto compreso tra corso Lecce e corso Tassoni dalle ore 9 alle 19. Negozi aperti, presenza di bancarelle di artigianato e animazione a cura di associazioni del quartiere saranno alcuni dei punti di forza della manifestazione.

Prevista, inoltre, un'interessante iniziativa culturale nel Contesto del Salone del Libo off: è in programma la visita al Museo d’Arte Urbana “Nuove opere al Mau” in collaborazione con Abbonamento Musei (costo euro 7 per i possessori dell'abbonamento). Il ritrovo è previsto sul sagrato della chiesa San Alfonso, in corso Tassoni angolo via Cibrario (visita guidata a cura di CulturalWay)