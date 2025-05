Prosegue la riqualificazione di Porta Palazzo: al via la sistemazione delle "lose"

Cuore pulsante della città, prosegue la riqualificazione del mercato di Porta Palazzo. Dopo le tettoie dei casalinghi e dei contadini, lunedì inizieranno i lavori di sistemazione della pavimentazione dell’ortofrutta.

Si tratta sicuramente di uno degli interventi più complessi, vista la grande quantità di banchi che affollano l’area: per dare un’idea il sabato, giorno di picco, sono ben 82.

I lavori

Qui gli operai della Città provvederanno a sostituire le grandi "lose" smosse, così come i pozzetti. Il cantiere è suddiviso in due fasi: i disagi per i clienti e gli ambulanti fortunatamente saranno minimi.

I banchi verranno infatti spostati solo di alcuni metri, liberando così la porzione di esedra interessata dalla restyling. Gli interventi dureranno complessivamente, come spiega l’assessore al Commercio Paolo Chiavarino, dal 12 maggio ad agosto 2025.

2.5 mln per Porta Palazzo

La Città ha investito per la rinascita di Porta Palazzo due milioni e mezzo di fondi Pnrr. In parallelo è proseguito il rinnovo delle bancarelle dell’ortofrutta.

Nuove bancarelle

Le vecchie strutture in legno e ferro hanno iniziato a lasciare il posto a quelle nuove di alluminio: complessivamente ne sono stati acquistate 92 dai mercatali, col contributo del Comune tramite il bando fatto da The Gate. Alcuni operatori hanno provveduto a cambiarle in autonomia.

Smontati tutti i banchi

“Grazie all’impegno della Commissione Mercato, – aggiunge Chiavarino – a partire da aprile nel primo pomeriggio vengono smontati tutti i banchi dell’ortofrutta. Questo ci permette avere completamente libero il plateatico e pulirlo al meglio”.

Azioni importanti anche perché Porta Palazzo, come ha sottolineato più volte l’esponente della giunta, sarà uno "dei punti di forza per il commercio" della candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2033.