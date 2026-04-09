Città metropolitana di Torino assume due addetti alla gestione del parco auto

La Città metropolitana di Torino ha pubblicato un concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due addetti alla gestione del parco auto e ai servizi operativi, nell’area degli Operatori esperti.

Uno dei due posti è riservato prioritariamente alle categorie previste dall’ex articolo 18 della legge 68/1999: si tratta di categorie protette come orfani, familiari di vittime del lavoro, del dovere o del terrorismo, oltre ad altre situazioni riconosciute dalla normativa sul collocamento mirato.

Le persone assunte saranno inserite nella Direzione Centrale unica appalti e contratti e si occuperanno in particolare della gestione operativa del parco auto. Le attività comprendono la guida di veicoli per il trasporto di persone e materiali, il controllo e la cura dei mezzi (rifornimenti, verifiche tecniche di base, pulizia), la compilazione dei documenti di viaggio e l’utilizzo dell’applicativo informatico dedicato. È inoltre previsto il supporto agli uffici con consegna e ritiro di documenti e materiali.

Il contratto è a tempo pieno (36 ore settimanali) e richiede flessibilità oraria in relazione alle esigenze di servizio.

Per partecipare è necessario possedere una qualifica o un diploma professionale (o titolo superiore) e la patente di guida B in corso di validità senza limitazioni. La selezione prevede una prova pratica, con esercitazioni legate alla guida e alle attività richieste dal ruolo, e un colloquio orale.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online attraverso il portale InPA entro le ore 12 dell’8 maggio 2026, con il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro.