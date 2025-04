Carezze e giochi in pediatria: al via la pet therapy al Santa Croce di Moncalieri

Carezze e giochi in pediatria: al via la pet therapy al Santa Croce

Quando basta poco per regalare momenti di allegria e strappare un sorriso. In silenzio e con delicatezza, così Yuma splendida golden retriver di 10 anni e la sua padrona Sara, membro della cooperativa One Health uomo animale ambiente, sono entrate all’interno del reparto di pediatria dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri.

Momenti di gioco e spensieratezza

Ad attenderle i piccoli ospiti del reparto e i loro genitori per vivere un momento di gioco e spensieratezza. Quello di oggi è stato il primo degli otto incontri di pet therapy che saranno realizzati tra aprile e maggio a Moncalieri, grazie alla raccolta fondi “Questa Pediatria mi sta a cuore” realizzata ad ApidiCarta, associazione di promozione sociale che realizza iniziative in tutto il mondo, con un obiettivo chiaro: aiutare chiunque sia in difficoltà.

La pet-therapy ha dimostrato avere numerosi benefici sui bambini ricoverati in ospedale, sia a livello psicologico che fisico. Migliora l’esperienza di degenza sia per i piccoli che per i loro genitori e facilita la comunicazione e la relazione tra i pazienti e gli operatori-sanitari.

Il grazie dei vertici dell'Asl To5

“Come Direttore Sanitario della Asl To5 è un piacere vedere concretizzarsi lo sforzo organizzativo di un evento di pet therapy presso il reparto di Pediatria di Moncalieri. La salute dei nostri piccoli pazienti non si limita solo alla cura medica, ma si estende, abbracciando anche il benessere psicologico ed emotivo”, ha commentato il dottor Carlo Macchiolo, direttore sanitario dell’Asl. “Con questo evento vogliamo far vivere ai bimbi ricoverati un momento di serenità di divertimento e distrazione, riducendo lo stress e migliorando l'umore. La nostra speranza è che gli animali, selezionati e accompagnati da professionisti qualificati, possano contribuire al miglioramento della loro esperienza in ospedale curando la momentanea lontananza dagli affetti rasserenanti presso le proprie case e scuole. Nell'intento di realizzare un approccio globale al paziente, eventi come questo sono diventati parte integrante della nostra attenzione verso la cura e l'affetto che riserviamo ai piccoli pazienti e alle loro famiglie”.

Il dottor Mauro Vivalda, direttore della Pediatria di Moncalieri–Carmagnola e della Neonatologia aziendale, ha poi aggiunto: “Un ringraziamento all'associazione ApidiCarta e a tutto il personale del Dipartimento Materno Infantile dell'ASL TO5 che impegnandosi e credendoci, hanno reso possibile questa iniziativa, che non potrà che essere replicata e ampliata nel prossimo futuro. Sono orgoglioso di riprendere l'attività di pet therapy o meglio di interventi assistiti con animali: se siamo arrivati a questo risultato è grazie all'impegno dei miei collaboratori medici e infermieri che ci hanno fortemente creduto e che insieme alla direzione sanitaria di questa azienda hanno fatto tutti i passi necessari per crearne i presupposti. Merito di chi ci ha permesso di avere a disposizione gli animali che verranno a "curare" i pazienti della pediatria di Moncalieri".

Il contributo dell'associazione ApidiCarta

Grande la soddisfazione espressa anche da Chiara Pelassa, presidente dell’Associazione ApidiCarta: ʺSiamo estremamente felici e orgogliose di vedere questo bellissimo sogno prendere finalmente vita: il progetto di pet therapy presso l’Ospedale Santa Croce di Moncalieri è ufficialmente avviato. Grazie alla raccolta fondi organizzata nell’ambito dell’iniziativa ʺQuesta pediatria mi sta a cuore” siamo riuscite a finanziare i primi otto incontri, che consentiranno ai piccoli pazienti di svolgere attività ludiche, di avvicinamento e di cura con gli animali. Ogni piccolo gesto, ogni sorriso che vediamo negli occhi dei bambini mentre interagiscono con gli animali, è una conferma che stiamo andando nella direzione giusta. Un sentito ringraziamento alla comunità che ci ha supportato fino a questo momento: senza il vostro aiuto e la vostra generosità niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Ma non vogliamo fermarci a otto incontri: la raccolta fondi è ancora in corso, perché il nostro obiettivo è quello di rendere la pet therapy un’opportunità stabile e continua per i bambini dell’ospedale".

"Inoltre, sempre grazie alle donazioni - ha concluso Pelassa - è già stato possibile acquistare un ecografo mammario Philips completo di tablet, dal valore di 6.494,99 euro, per il Day Service pediatrico dell’ospedale San Lorenzo di Carmagnola”.