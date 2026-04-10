Prevenzione in piazza: check-up gratuiti per il cuore

Una giornata interamente dedicata alla prevenzione cardiovascolare, gratuita e aperta a tutti. Domenica 17 maggio 2026 torna in Piemonte l’iniziativa “Le Oasi della Salute”, che porterà screening e attività informative in 15 piazze della regione, coinvolgendo migliaia di cittadini.

A Torino l’appuntamento sarà doppio: al centro civico di via Stradella 192 (Torino Nord) e al Palazzetto Le Cupole di via Artom 111 (Torino Sud), dove dalle 9 alle 18 sarà possibile sottoporsi gratuitamente a controlli cardiovascolari completi.

Il progetto nasce su iniziativa dell’assessorato alla Sanità della Regione Piemonte e vede come responsabile scientifico Federico Nardi, direttore della Cardiologia dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato e del Dipartimento Medico dell’Asl di Alessandria. L’obiettivo è promuovere la prevenzione come strumento fondamentale per migliorare l’accesso alle cure e ridurre le liste d’attesa.

“Se vogliamo vincere la sfida delle liste d’attesa e dell’accesso alla sanità pubblica, la prevenzione e l’appropriatezza delle cure sono le vie maestre”, ha sottolineato l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, ricordando il successo dell’edizione precedente, che si era svolta a Torino con una partecipazione molto elevata.

Proprio alla luce di quell’esperienza, l’iniziativa è stata ampliata fino a coinvolgere 15 piazze, con l’ambizione di diventare un appuntamento stabile negli anni e raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini. Oltre agli screening, la giornata offrirà un programma ricco di attività: lezioni sportive, conferenze con medici ed esperti, momenti di divulgazione e laboratori per bambini, con l’obiettivo di diffondere una cultura della prevenzione e del benessere a tutte le età.

L’organizzazione è affidata a Contatto Events, capofila del progetto, che ha coordinato una rete ampia di enti locali e aziende sanitarie piemontesi per garantire una giornata “no stop” di controlli e informazione sanitaria.