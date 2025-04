Luserna San Giovanni saluta i fratelli Boër, tragicamente scomparsi in Svezia

La loro scomparsa ha sconvolto la Val Pellice e non solo. Domani, venerdì 11 aprile, alle 14,30, a Luserna San Giovanni, nell'abitazione di via Cascina Garola, ci sarà l'ultimo saluto ai fratelli Daniele e Mattia Boër, vittime di una valanga ad Abisko, in Svezia, lo scorso 20 marzo. Il loro ultimo giorno sulle nevi per fare heliski. Con loro c'era anche il fratello Simone, che è riuscito a salvarsi. Dopo il funerale, le salme verranno portate al tempio crematorio di Piscina per una cerimonia strettamente privata.