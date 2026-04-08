"Lions Day 2026", campus medici per offrire visite gratuite e raccolte farmaci

Dalla osteoporosi alla vista, dall’elettrocardiogramma agli screening glicemici, includendo gli amici a 4 zampe. Per promuovere il benessere della cittadinanza, la prevenzione e la salute, il Distretto Lions International 108-Ila1 ad aprile festeggia il “Lions Day” aprendo un grande campus medico a Pianezza e dando vita a varie iniziative a Novara, Vercelli e Ivrea.

Gli appuntamenti a Pianezza per il Lions Day

Domenica 12 aprile 2026 a Pianezza (Torino) nei Giardini di Villa Leumann, i Lions daranno vita a un enorme campus medico, che effettuerà screening e visite mediche gratuite, dalle ore 9 fino alle ore 18, con stand, unità mobili o pagode. Le specialità offerte dal club alla cittadinanza sono: Prevenzione rischi legati all’udito; Screening osteoporosi; Visite oculistiche; Screening posturali; Prevenzione cardiologica; Elettrocardiogramma; Prevenzione malattie connesse al diabete (BLSD); Visite veterinarie; Consulenza su osteoporosi e menopausa; Prevenzione ginecologica; Informazioni ortodonzia; Screening glicemia; Misurazione saturazione; Misurazione pressione; Benessere cognitivo e screening benessere mentale; Informazioni in ambito neurologico; Consulenza nefrologica e Informazioni in ambito veterinario. Mentre la mattina sarà possibile ricevere consulenze nutrizionali e valutazione rischio ictus.

In contemporanea, dalle 11:30 e alle 16:00 nei Giardini di Villa Leumann, si terranno delle esibizioni con i cani condotta dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato – Gruppo Cinofili; Associazione Nazionale Alpini – Caselle (A.N.A.) – Nucleo cinofilo da soccorso e dall’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.) – Gruppo Cinofili.

A seguire, alle 15:00, presso la sala del Consiglio Comunale si terrà la conferenza stampa “Subacquea e disabilità” per affrontare il tema del recupero sociale e dell’integrazione tramite l’attività sportiva, con case study e best practice su argomenti collegati a disabilità e sport, inclusione e psicologia dello sport. Infine, dalle 9 alle 18 nei Giardini di Villa Leumann, i bambini delle scuole elementari potranno divertirsi con “Let’s Play Different”: un gioco educativo basato sul concetto di “integrazione al contrario” per entrare nel mondo di chi ha abilità diverse, imparando nuovi linguaggi e superando barriere fisiche e sensoriali.

Camminate e raccolta farmaci a Novara, Vercelli, Ivrea

Ma per il tradizionale “Lions Day” i vari club propongono anche altre iniziative di servizio. A Novara, con partenza dal Parco delle Betulle dalle ore 10 alle ore 12 Domenica 12 aprile, sfilerà la “Camminata Metabolica” per la prevenzione del diabete. Condotta da Monica Casale, il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a LCIF per la lotta al cancro infantile.

Mentre a Vercelli, sempre Domenica 12 aprile con ritrovo in Piazza Cavour alle ore 9 e arrivo al Parco Kennedy, si svolgerà la “Camminata Ecologica” per raccogliere i rifiuti lungo il percorso.

Infine a Ivrea, dal 7 al 12 aprile, presso la farmacia Yporegia (via Palestro 6) saranno raccolti farmaci che non richiedono la ricetta medica e beni di prima necessità per i bambini meno fortunati.

“Il Lions Day è una celebrazione globale che unisce i club di oltre 200 Paesi, rafforzando il legame storico con le Nazioni Unite e il nostro impegno sui grandi temi del presente. Nel nostro distretto, tra Piemonte nordoccidentale e Valle d’Aosta, abbiamo scelto di mettere al centro la prevenzione e la salute delle comunità. Un impegno reso possibile dal lavoro volontario di soci Lions e professionisti che mettono competenze e tempo al servizio degli altri. Perché essere Lions significa, prima di tutto, rispondere ai bisogni reali delle persone”, ha commentato il Governatore del Distretto Lions International 108-Ila1, Giovanna Sereni.