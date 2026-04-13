Porta Susa prova il rilancio, a maggio taglio del nastro per il nuovo supermercato Carrefour

Passeggeri che camminano di fretta, senza fermarsi davanti all'infilata di vetrine vuote. Inaugurata nel 2013, la nuova stazione di Porta Susa non è mai entrata veramente nel cuore dei torinesi. Attualmente poco meno di un terzo dei locali commerciali (1.130 mq su 4.900 mq totali) è occupato: all'interno è presente un McDonald's su due piani ed altri punti di ristoro ( Chef e Bar Italico).

Nuovo supermercato

Finalmente qualcosa si appresta a cambiare. Dal 2019 gli spazi sono stati affidati ad Altagares Srl, che in Italia gestisce cinque scali ferroviari. Nella prima settimana di maggio (7-8) verrà infatti inaugurato un piccolo supermercato Carrefour, sul lato di corso Bolzano. Ad annunciare la novità l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, rispondendo alla richiesta su nuove aperture commerciali presentata dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

Portici torinesi

Nell'area davanti al supermercato, ha aggiunto l'esponente della giunta, verranno messe sedie e tavoli dove i passeggeri e clienti potranno consumare i prodotti acquistati sugli scaffali. Sempre in quest'ottica, Altagares Srl punta a commercializzare "i nuovi spazi della stazione entro 12 mesi dalla messa in disponibilità degli stessi" offrendo servizi alla persona, puntando a rievocare l'immaginario dei portici torinesi.

Trasloco Polfer

Ma non è l'unica novità. Sempre a maggio 2026 saranno terminati i lavori per i nuovi locali destinati alla Polizia Ferroviaria. Spazi più grandi rispetto a quelli attuali, su due livelli, con accesso al piano strada ed interrato. Inizieranno poi a breve gli interventi per il trasferimento della biglietteria di Trenitalia ed Italo al piano zero. Lo spostamento avrebbe dovuto concretizzarsi nel 2024, ma si sono registrati numerosi ritardi: dalla data di avvio, il cantiere durerà 250 giorni.

Va all'attacco Firrao: "bisogna sollecitare Rfi e tutti gli attori: dopo 13 anni non più accettabile vedere questa deserto commerciale. Abbiamo bisogno di interventi per rendere la stazione vivibile, facendola diventare un vero punto di accoglienza",