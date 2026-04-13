Tassisti e Mercatali uniti contro l’abusivismo. As.Tu.Ta. e GOIA FENAPI chiedono un "pronto Intervento" dedicato

Due categorie distinte, un unico fronte comune contro l’illegalità. Le associazioni As.Tu.Ta. (Associazione Tutela Taxi) e GOIA FENAPI (Gruppo Organizzato Imprese Autonome) annunciano l’avvio di una mobilitazione congiunta per dire basta al dilagare dell’abusivismo che sta soffocando il lavoro onesto di migliaia di operatori.

​La denuncia: fenomeno fuori controllo

​Alcune inchieste giornalistiche hanno scattato una fotografia impietosa: i numeri dell’illegalità sono preoccupanti e in costante crescita. Dalle auto private che svolgono servizio di trasporto senza licenza alla vendita abusiva che invade le aree mercatali, il danno economico e sociale è ormai insostenibile.

​La proposta: Pronto Intervento Dedicato

​Le segnalazioni ordinarie non bastano più. Per questo motivo, As.Tu.Ta. e GOIA FENAPI avanzano alle istituzioni e alle autorità competenti una richiesta chiara e immediata: l'istituzione di un servizio telefonico dedicato di Pronto Intervento per il contrasto all'abusivismo e all'illegalità commerciale.

​Uno strumento operativo diretto che permetta ai professionisti in regola di segnalare in tempo reale le violazioni, garantendo un intervento tempestivo delle forze dell’ordine e della Polizia Locale.

​Le dichiarazioni

​"Non stiamo chiedendo privilegi, ma la tutela della legalità", dichiarano i portavoce delle due associazioni. "L'abusivismo non è solo concorrenza sleale, ma un pericolo per la sicurezza dei cittadini e la qualità del servizio pubblico. E' ora di passare dalle parole ai fatti: chiediamo uno strumento che ci permetta di difendere il nostro lavoro in tempo reale".

​Un'alleanza per il territorio

​Questa collaborazione tra tassisti e ambulanti segna un punto di svolta: categorie diverse che si uniscono per sensibilizzare l'amministrazione e l'opinione pubblica. L'obiettivo è ripristinare il rispetto delle regole e garantire che il commercio e il trasporto pubblico rimangano pilastri della convivenza civile e della trasparenza.