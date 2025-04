Scontri con le forze dell'ordine al rave party de La Cassa, Chiorino: "Chi infrange la legge è in deliquente"

Sugli scontri interviene la vicepresidente della Regione Elena Chiorino: " Chi si organizza per occupare illegalmente spazi pubblici, infrange la legge e soprattutto aggredisce le forze dell’ordine è un delinquente. E come tale deve essere trattato ".

"Il decreto rave voluto dal Governo Meloni si conferma uno strumento indispensabile: tolleranza zero verso chi calpesta la legalità e semina caos. In Piemonte non c’è spazio per chi sfida lo Stato con la violenza: la risposta sarà sempre dura, decisa e senza sconti” conclude Chiorino.

"No alla violenza travestita da festa"

Per la vicecapogruppo di FdI alla Camera Augusta Montaruli è "inaccettabile quanto accaduto al rave: no alla violenza travestita da protesta o da festa". A fargli eco la deputata di Azione Daniela Ruffino: "Attaccare chi si adopera ogni giorno per la tutela della sicurezza è intollerabile".