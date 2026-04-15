Firmato accordo tra il Comune di Pianezza e Cna Torino: al via la mappatura delle imprese artigianali del territorio

La Città di Pianezza investe sul futuro delle imprese del territorio, aderendo al progetto “Focus Manifattura”, promosso da CNA Torino con il supporto della Camera di Commercio. L’accordo è stato firmato dall’Assessore al Lavoro e Politiche Sociali Lucianella Presta e dal Segretario CNA Torino Filippo Provenzano, alla presenza di Enrico Morgano Segretario Commissione consultiva attività economiche e del Responsabile CNA Produzione e filiera della manifattura Andrea Talaia.

L’iniziativa rientra nel più ampio programma “Impresa Servita”, attivo in diversi comuni dell’area metropolitana, con l’obiettivo di raccogliere dati utili per supportare concretamente lo sviluppo del tessuto produttivo locale.

CONOSCERE IL TERRITORIO PER VALORIZZARLO AL MEGLIO

Il progetto prevede la mappatura delle imprese manifatturiere e artigianali attive a Pianezza. Si tratta di un'operazione strategica per individuare i bisogni reali delle aziende e creare le condizioni ideali affinché possano crescere, innovare e restare competitive.

A spiegare il valore del progetto è il Sindaco di Pianezza Antonio Castello: «Vogliamo conoscere meglio il nostro sistema produttivo, capirne le necessità, ascoltare le imprese e rispondere in modo mirato alle loro esigenze. Questo ci permetterà di migliorare servizi come trasporti, logistica e infrastrutture, e di intervenire per valorizzare al meglio il tessuto produttivo del nostro territorio».

COME SARÀ CONDOTTA LA RICERCA

Il lavoro di analisi sarà condotto dallo Studio Arecom, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino. Il primo passo sarà la somministrazione di un questionario alle aziende locali. Tutti i dati raccolti saranno analizzati ed inseriti in una banca dati georeferenziata, uno strumento prezioso per supportare la pianificazione urbana e le future scelte strategiche dell’Amministrazione.

«Conoscere meglio il nostro territorio produttivo – spiega l’Assessore al Lavoro di Pianezza Lucianella Presta – ci aiuterà a supportare le imprese esistenti, ad attrarne di nuove e a favorire una crescita sostenibile, innovativa e sempre più orientata alle persone».

Il progetto “Focus Manifattura”

Il progetto “Focus Manifattura” ha l’obiettivo di verificare come un territorio possa offrire alle imprese le condizioni ottimali per realizzare, in competitività imprenditoriale, la propria vocazione manifatturiera e comprendere, a monte, le ragioni e i fattori positivi e di attrattività per l’insediamento ed il mantenimento di micro e Pmi manifatturiere e del proprio personale-capitale umano.

Il Segretario di CNA Torino Filippo Provenzano precisa che «con questa iniziativa vogliamo realizzare una progettualità per mappare concretamente il territorio manifatturiero ed individuare le attività economiche meritevoli di essere sostenute dalle Amministrazioni locali. Il territorio ha condizioni attrattive per altre imprese? Le imprese e i territori sono attrattive per il personale in cerca di lavoro? Se la risposta è in parte negativa, l’obiettivo è dare indicazioni, elaborando una sorta di manifesto per migliorare la situazione esistente a vantaggio dell’economia locale».