Api Sanità Torino, arriva la conferma per Michele Colaci come presidente

Michele Colaci è stato riconfermato per il secondo mandato consecutivo alla guida di API Sanità Torino. La designazione è avvenuta nel corso dell’Assemblea Elettiva della categoria. Al termine delle operazioni di voto, il presidente ha espresso profonda gratitudine verso le imprese associate per la fiducia rinnovata, tracciando le linee programmatiche di un quadriennio che si preannuncia di fondamentale importanza per il comparto. "Questa riconferma non è solo un onore personale, ma un mandato chiaro a proseguire con ancora più forza la tutela delle nostre eccellenze - ha dichiarato Colaci -. Le piccole e medie imprese della sanità non sono semplici attori economici: sono un pilastro determinante per la tutela della salute dei cittadini e per la tenuta del sistema sanitario territoriale".





Insieme al Presidente Colaci, fanno parte del nuovo Consiglio Direttivo di API Sanità per il quadriennio 2026-2030: Beshirja Dorjana (Non Ti Sento Srl), Cassinelli Daniele Marino (Sirius Social Sare S.C.S.), Cima Giulia (Residenza Seniores Srl), Mangone Cesare (Progetti Srl), Oliverio Massimo (Ass. Convitto Principessa Felicita di Savoia), Orbecchi Ludovico (Senior Residence Srl), Riba Giorgia (Società Sanitaria di Mutuo Soccorso – ETS) Vecco Mauro (Ippocrate Health Care Srl).

Il programma per il nuovo quadriennio si focalizzerà su una strategia di rappresentanza attiva e senza sconti e in particolare su tre punti:

tutela delle PMI: rafforzamento del ruolo delle piccole e medie imprese del comparto, garantendo che la loro specificità e il loro valore aggiunto siano riconosciuti a ogni livello decisionale;

API Sanità Torino adotterà un approccio incalzante nei confronti delle istituzioni regionali e nazionali; l’obiettivo è assicurare che le politiche sanitarie siano inclusive e valorizzino chi opera quotidianamente sul campo;

riaffermare il principio che la sanità è un bene primario per il cittadino; un principio che deve tradursi in efficienza, capillarità e sostegno alle imprese che rendono possibili questi servizi.

"Saremo la voce ferma di chi investe in salute", ha concluso Colaci aggiungendo: "Non accetteremo che il ruolo delle PMI venga marginalizzato. La salute è un diritto, e le nostre imprese sono lo strumento fondamentale per garantirlo".