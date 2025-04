Discariche, insediamenti e esondazioni: il mistero invisibile di Lungo Stura Lazio e Parco dell'Arrivore

" Le occupazioni abusive lungo Lungo Stura Lazio non solo esistono ancora, ma sono molto estese – spiega Giulia Zaccaro, coordinatrice al Verde della 6 – Ci vivono famiglie con bambini piccoli, alcuni appena nati, insieme a cani e animali da allevamento. È una situazione tollerata in silenzio dal Comune, che non interviene e, anzi, permette l’occupazione di terreni comunali ".

Attualmente, nelle due aree colpite non sono ancora stati avviati interventi ufficiali. In Lungo Stura Lazio, gli abitanti del piccolo insediamento si sono radunati lungo il bordo della strada, in attesa di capire come evolverà la situazione. La Circoscrizione ha già contattato le forze dell’ordine e non si esclude l’ipotesi di una chiusura temporanea delle zone interessate.