A Ceres “Le Valli in Vetrina” dal 30 aprile al 3 maggio

Da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio a Ceres saranno protagonisti l’artigianato e l’enogastronomia piemontese. Giunta alla 12ª edizione, la mostra mercato “Le Valli in Vetrina”, patrocinata e sostenuta dalla Città metropolitana di Torino attraverso il bando per la valorizzazione delle realtà territoriali, promette quattro giorni ricchi di eventi, cultura e sapori autentici, offrendo una panoramica completa delle attività locali e dei prodotti del territorio. Nell’edizione 2025 “Le Valli in Vetrina” ha richiamato oltre 2.000 visitatori al giorno e nella sola domenica di chiusura sono state servite oltre 300 razioni di polenta. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Ceres e con il contributo di molti volontari.

Negli ampi padiglioni coperti e negli spazi esterni un centinaio di espositori, associazioni e hobbisti proporranno le loro specialità, i loro prodotti d’eccellenza e le loro creazioni. Giovedì 30 aprile alle 18 all’inaugurazione nel piazzale Grande Torino parteciperanno il Gianduja e la Giacometta della Famija Tǜrineisa e a seguire si potrà cenare e divertirsi con il cabaret del duo Marco & Mauro. Alla mostra mercato che inizierà venerdì 1° maggio e si concluderà domenica 3 sono annunciati oltre 100 produttori ed espositori, in un panorama merceologico che spazia dai formaggi tipici come la Toma di Lanzo agli insaccati come il Salame di Turgia confezionato con la carne bovina, dai dolcissimi Torcetti di Lanzo alle farine e alle lavorazioni artigianali e artistiche del ferro del legno e della pietra. A completare il programma gli spettacoli folkloristici, i laboratori creativi, i concerti, le serate con i DJ e la ristorazione tradizionale.

Venerdì 1°, sabato 2 e domenica 3 maggio alle 10 aprirà i battenti il mercatino degli hobbisti in piazza del Municipio e inizieranno i laboratori creativi a cura dell’associazione “Al Cicapui”. Nel pomeriggio di venerdì 1° maggio alle 15,30 è in programma il Talk agli Stand in compagnia di Simona Sorbara e Wilmer Modat, mentre alle 16 sarà presentato il libro di Alessandro Mella “I Falò proibiti e altre storie”. Alle 17 si esibirà il Corpo Musicale Alpino di Ceres in collaborazione con gli “Scavalcamontagne”. Sabato 2 maggio alle 16 è in programma la presentazione del libro “Il bocia del Cervino” di Beppe Castelli, autobiografia del più giovane scalatore della parete Nord della montagna più iconica e riconoscibile delle Alpi, insieme al Monviso. Alle 18 l’appuntamento con l’AperiArte “Oltre l’affresco” sarà dedicato alla scoperta di Oldrado Perini e del patrimonio immateriale delle Valli di Lanzo. Dopo cena, per passare una serata all’insegna del ritmo ci sarà il DJ set 360° con Davide Faccini, Mattia Pingitore e Gabriele Martoccia. Domenica 3 maggio a partire dalle 10,30 sarà interessante seguire la sfilata in abiti storici con la Corte di Margherita di Ciriè e i suoi Tamburini. L’appuntamento con la grande polentata in collaborazione con gli Alpini di Ceres è per le 12.30, con prenotazione al numero telefonico 349-1907739 . Ad animare musicalmente il pomeriggio sarà il gruppo “I Disconnessi”. Alle 15,30 sarà presentato il progetto cinematografico ambientale “EcoVisioni”, dedicato alla filiera locale del legno, e, a seguire, nel teatro parrocchiale sarà proiettato il film “Il seme del futuro”, che Francesca Frigo ha dedicato ai cambiamenti climatici, a cura di Piemonte Movie e Babydoc film, con l’intervento del meteorologo della Rai Andrea Vuolo. Alle 17 nella piazza del Municipio si esibiranno gli sbandieratori della Città di Ciriè, mentre alle 18 verranno premiati i migliori stand e ci sarà l’estrazione della sottoscrizione a premi.

Per ulteriori informazioni si può scrivere a prolococeres.to@gmail.com o chiamare il numero telefonico 346-3603940.