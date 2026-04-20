Lavori in ritardo, incassi in caduta: l’appello dei commercianti di Borgo Vittoria

Un grido d’allarme che suona come un ultimatum. Dal quartiere Borgo Vittoria arriva una denuncia dura e senza giri di parole sulla crisi del commercio locale, aggravata dal protrarsi dei cantieri pubblici. A farsi portavoce della protesta è il coordinatore al Commercio della Circoscrizione 5, Chiaffredo Ballatore, che ha indirizzato un appello diretto alla Città chiedendo interventi immediati.

Secondo quanto riportato in una lunga lettera, “il tessuto commerciale del quartiere - fatto di negozi di vicinato e dello storico mercato rionale - sta attraversando una fase critica. I lavori pubblici, iniziati da mesi, continuano a subire ritardi, generando disagi crescenti sia per gli operatori sia per i cittadini”. Il risultato, denunciano i commercianti, è un drastico calo del fatturato e una progressiva perdita di clientela.

Nel mirino finisce soprattutto la gestione dei cantieri. Le attività segnalano difficoltà quotidiane: impossibilità di carico e scarico merci, accessi limitati e una generale riduzione della vivibilità dell’area. “Ogni giorno di ritardo si traduce in perdite economiche concrete”, si legge nel documento.

A pesare ulteriormente è l’assenza di misure compensative. Nonostante le promesse, denunciano gli operatori, non sarebbero stati attivati né indennizzi economici né agevolazioni fiscali, come esenzioni su Tari o canoni di occupazione del suolo pubblico. Una mancanza che, secondo i firmatari, rischia di accelerare un processo di desertificazione commerciale e degrado urbano.

Da qui la richiesta formale di un incontro urgente con l’amministrazione comunale e l’assessore competente. Sul tavolo, quattro proposte concrete: un cronoprogramma certo dei lavori con eventuali penali per ulteriori ritardi, un fondo di emergenza per compensare le perdite, agevolazioni fiscali per le attività colpite e un piano straordinario di rilancio del quartiere.



