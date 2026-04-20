La moda sostenibile è di casa a Collegno: successo per “Ri_Vestiti" al Villaggio Leumann

Si è svolta sabato pomeriggio scorso la nona edizione di Ri_Vestiti, il mercatino del baratto proposto dall’Associazione Amici della Scuola Leumann e dedicato alla moda sostenibile che ha animato il Villaggio Leumann con una grande partecipazione di cittadine e cittadini. L’edizione primavera–estate ha confermato l’interesse crescente verso pratiche di consumo più consapevoli, attente all’ambiente e alla solidarietà, offrendo la possibilità di rinnovare gratuitamente il proprio guardaroba attraverso lo scambio di abiti e accessori femminili in ottime condizioni.

“Ri_Vestiti continua a dimostrare quanto la nostra Città sia capace di unire attenzione ambientale, solidarietà e partecipazione. Il baratto è un gesto semplice, ma racchiude un grande valore: ci ricorda che la sostenibilità non è un concetto astratto, ma una pratica quotidiana fatta di scelte concrete - sottolinea il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. Il Villaggio Leumann, con la sua storia e la sua identità, è il luogo ideale per un’iniziativa che mette insieme cura del pianeta, creatività e spirito comunitario. Un ringraziamento sincero va alle volontarie, ai volontari e alle associazioni che rendono possibile questo nuovo appuntamento così atteso”.

Conferma l’Assessore all’Ambiente Roberto Bacchin: “Con Ri_vestiti a Collegno da anni abbiamo anticipato una tendenza, organizzando "swap party" prima che si chiamassero così. Le giovani generazioni hanno una sensibilità forte verso la sostenibilità ambientale e sociale: lo dimostra la grande partecipazione giovanile di sabato scorso. Il riuso di abiti ancora bellissimi, unito alla possibilità di donare a chi ne ha più bisogno, rende Ri_vestiti un evento preziosissimo per tutta la comunità collegnese”.

L’iniziativa ha raggiunto pienamente il suo obiettivo: rimettere in circolo ciò che non si utilizza più, riducendo lo spreco e l’impatto ambientale legato al settore moda. Come previsto dal regolamento, i capi sono stati consegnati nei giorni precedenti per la preselezione e, nel pomeriggio, scambiati liberamente all’interno degli spazi dell’Ecomuseo del Villaggio Leumann con la supervisione e il coordinamento dell’Associazione Amici della Scuola Leumann, il patrocinio della Città di Collegno e il sostegno di Cidiu. Tutti gli articoli che non hanno trovato un nuovo proprietario saranno donati a chi ne ha bisogno o destinati a progetti di trasformazione e recupero, rafforzando così la dimensione solidale dell’iniziativa.

L’evento si conferma un appuntamento significativo per promuovere una cultura del riuso e della sostenibilità, valorizzando al tempo stesso il patrimonio sociale e culturale del Villaggio Leumann.