(H) Open Week Onda: scopri i consulti Humanitas gratuiti dedicati alla donna

Una settimana interamente dedicata alla salute della donna, con un fitto calendario di consulti gratuiti: dal 22 al 29 aprile, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, Humanitas Gradenigo aderisce per la prima volta all’(H) Open Week sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda ETS. L’obiettivo? Promuovere e ricordare l’importanza della prevenzione femminile, consapevole e personalizzata in ogni fase della vita.

Si tratta della prima edizione per Humanitas Gradenigo che ha ottenuto solo pochi mesi fa due Bollini Rosa da Fondazione Onda ETS per il biennio 2026-2027: un prestigioso riconoscimento che Onda attribuisce dal 2007 alle strutture ospedaliere che offrono percorsi di prevenzione, diagnosi e cura delle specifiche problematiche di salute femminile, con un’attenzione particolare a patologie trasversali a uomini e donne per cui vengono messi a disposizione percorsi ospedalieri in ottica di genere.

Oggi il network è composto da 370 ospedali distribuiti su tutto il territorio nazionale e la (H) Open Week sulla salute della donna rappresenta l’espressione più concreta di questa rete.

Sono oltre 150 i consulti in programma nelle sedi di Humanitas Gradenigo e nel Centro Medico Principe Oddone di Torino.

Un’offerta ampia e multidisciplinare che coinvolge numerose aree specialistiche: dalla ginecologia alla cardiologia, dalla geriatria alla psicologia, dall’endocrinologia all’urologia, dalla neurologia fino alla medicina estetica.

Tutti i consulti sono gratuiti ma su prenotazione obbligatoria. Per scoprire calendario, sede dei consulti e prenotarli visita il sito www.bollinirosa.it e www.gradenigo.it