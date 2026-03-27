Risonanza Magnetica con AI: in Humanitas Cellini la nuova frontiera dell'imaging diagnostico

In Humanitas Cellini arriva la Risonanza Magnetica che utilizza l'intelligenza artificiale (AI) direttamente nel processo di acquisizione delle immagini, offrendo così esami più rapidi, precisi e ottimizzati, per percorsi terapeutici e chirurgici sempre più su misura.

Come funziona la nuova Risonanza Magnetica con AI

Il nuovo sistema all’avanguardia utilizza due componenti tecnologiche principali: la prima riduce i tempi dell’esame, impiegando in modo accelerato lo spazio matematico in cui vengono raccolti i dati acquisiti con la Risonanza Magnetica; la seconda è una rete neurale artificiale avanzata, allenata su un vastissimo database di immagini cliniche per riconoscere le strutture anatomiche normali e quelle patologiche, e ricostruire fedelmente i dettagli anche quando i dati acquisiti sono limitati. Dunque, a differenza delle apparecchiature diagnostiche tradizionali che applicano l'AI prevalentemente nella fase finale del processo di elaborazione delle immagini, questa nuova tecnologia a disposizione in Humanitas Cellini utilizza l'intelligenza artificiale fin dalle prime fasi dell’acquisizione dei dati, massimizzando così la quantità di informazioni utilizzabili ed ottimizzando l’intero processo diagnostico.

I vantaggi: aumentano qualità, precisione diagnostica e comfort del paziente

La nuova Risonanza Magnetica dotata di sistemi di AI permette di aumentare significativamente qualità e precisione diagnostica: la risoluzione delle immagini acquisite permette di ottenere informazioni più dettagliate e affidabili per la diagnosi.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di una maggiore rapidità di acquisizione, particolarmente utile in caso pazienti che hanno difficoltà a rimanere immobili, come le persone claustrofobiche, i pazienti con dolore o bambini, rendendo dunque l’esame anche più confortevole.

La maggiore velocità di esecuzione, però, non comporta alcun compromesso sulla qualità delle immagini anatomiche; al contrario, la nuova tecnologia AI permette di raggiungere una risoluzione delle immagini superiore fino al 65% rispetto ai sistemi tradizionali, consentendo l'identificazione anche di piccole lesioni o alterazioni che potrebbero non essere chiaramente identificate a causa piccoli movimenti del paziente. Respirazione, battito cardiaco, deglutizione o l’impossibilità di rimanere perfettamente fermi possono infatti creare interferenze nelle immagini, causando sfocature o distorsioni, e possono nascondere dettagli importanti o rendere le immagini inutilizzabili per una diagnosi accurata: la nuova tecnologia è progettata per compensare automaticamente questi movimenti involontari attraverso algoritmi intelligenti e “sensibili” che, grazie all’AI, correggono in tempo reale le distorsioni, riducendo del 90% la necessità di ripetere gli esami.

Le applicazioni pratiche della nuova tecnologia

“La specificità e la sensibilità della Risonanza Magnetica con intelligenza artificiale – afferma il dottor Ernesto La Paglia, medico radiologo di Humanitas Cellini - diventa particolarmente utile nella definizione del miglior percorso terapeutico in ambito neuroradiologico, ad esempio per la diagnosi di lesioni demielinizzanti e degenerative del sistema nervoso, permettendo di identificare precocemente patologie come la sclerosi multipla”.

Non solo, l’utilizzo è particolarmente interessante in ambito osteoarticolare, area clinica per cui Humanitas Cellini è stata riconosciuta da Agenas come uno dei migliori ospedali del Piemonte.

“In ambito osteoarticolare - continua il dottor la Paglia - l’intelligenza artificiale applicata alle artro-risonanze magnetiche migliora la risoluzione e l’accuratezza nello studio delle lesioni meniscali, capsulo-legamentose e post-traumatiche, sia del ginocchio sia della spalla. Questo consente di valutare con maggiore precisione l’entità del danno e di pianificare il trattamento più appropriato, per esempio, distinguendo quando è possibile eseguire un intervento chirurgico artroscopico mininvasivo rispetto a una meniscectomia (rimozione parziale o totale del menisco)”.

L’utilizzo di questa strumentazione diagnostica conferma quindi l’impegno di Humanitas Cellini nell'offrire cure sempre all'avanguardia, sfruttando il potenziale trasformativo dell'intelligenza artificiale per migliorare la diagnosi e il benessere dei pazienti.