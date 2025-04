Drammatico incidente a Chivasso, perde la vita un anziano di 79 anni

Un anziano di 79 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi a seguito di un incidente stradale che si è verificato in frazione Boschetto di Chivasso.

Rimasto ferito il nipote di 17 anni

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, come riferisce l'agenzia di stampa Ansa, l'uomo era in sella a una moto da enduro, in compagnia del nipote di 17 anni, quando la due ruote ha sbandato in via San Francesco e si è schiantata contro il muro di un'abitazione.

L'uomo è morto sul colpo mentre il ragazzo, con una sospetta frattura a un polso, è stato ricoverato in ospedale.

Indagano i carabinieri di Chivasso

Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Chivasso per ricostruire la dinamica dello schianto e capire chi dei due era alla guida della motocicletta.