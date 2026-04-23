Lear, fine della telenovela: raggiunta l'intesa per la cessione del ramo d'azienda, salvi 365 lavoratori

Ci sono di nuovo due anni di cassa integrazione, all'orizzonte dei lavoratori della Lear di Grugliasco. Ma questa volta, l'orizzonte, è sereno: sono infatti i 24 mesi di cig per riorganizzazione che saranno chiesti la prossima settimana dalla Mechatronix, l'azienda che ha firmato oggi con la Lear la cessione del ramo d'azienda.

Il passaggio di testimone scatterà dal 1° maggio 2027: insieme allo stabilimento alle porte di Torino, anche i 365 dipendenti cambieranno datore di lavoro. L’accordo è stato siglato da Fim, Fiom, Uilm di Torino e dalle due aziende coinvolte.



Come detto, per concludere la procedura, la prossima settimana si svolgerà un incontro presso la Regione Piemonte nel quale Mechatronix farà richiesta di cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione per la durata di 24 mesi. Il 29 aprile è in programma un incontro presso il Mimit per chiudere definitivamente il percorso.